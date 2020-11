LIVE TSG HOFFENHEIM - SLOVAN LIBEREC 2-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(26) RADIM CERNICKY (C)

(28) KRISTIAN MICHAL (C)

(4) MATYAS KAZDA (C)

(25) JAKUB HROMADA (C)

(15) DAVID CANCOLA (C)

(9) ALES NESICKY (C)

(23) KAMSO MARA (C)

(11) FLORIAN GRILLITSCH (C)

(18) DIADIE SAMASSÉKOU (C)

(30) MARCO JOHN (C)

(14) CHRISTOPH BAUMGARTNER (C)

(20) MIJAT GACINOVIC (C)

(16) SEBASTIAN RUDY (C)

Tiro parato. Robert Skov (TSG Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kevin Vogt.21:50

Melayro Bogarde (TSG Hoffenheim) e' ammonito per un brutto fallo.21:35

Gol! TSG Hoffenheim 2, Slovan Liberec 0. Munas Dabbur (TSG Hoffenheim) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Robert Skov con cross in seguito a un calcio da fermo.21:37

Marios Pourzitidis (Slovan Liberec) e' ammonito per un brutto fallo.21:27

Fuorigioco. Mijat Gacinovic(TSG Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Christoph Baumgartner e' colto in fuorigioco.21:15

Fuorigioco. Lukas Hasalík(Slovan Liberec) prova il lancio lungo, ma Imad Rondic e' colto in fuorigioco.21:18

Fuorigioco. Christoph Baumgartner(TSG Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Robert Skov e' colto in fuorigioco.21:14

Fuorigioco. Taras Kacharaba(Slovan Liberec) prova il lancio lungo, ma Kamso Mara e' colto in fuorigioco.21:12

Tiro parato. Klauss (TSG Hoffenheim) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christoph Baumgartner con passaggio filtrante.21:15

Commento in diretta

PREPARTITA

TSG Hoffenheim - Slovan Liberec è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio PreZero Arena di Sinsheim.

Arbitro di TSG Hoffenheim - Slovan Liberec sarà Sergey Karasev coadiuvato da Igor Demeshko e Maksim Gavrilin.

Dove vedere TSG Hoffenheim-Slovan Liberec di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

TSG Hoffenheim-Slovan Liberec si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

TSG Hoffenheim-Slovan Liberec verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

