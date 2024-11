(80) HABIB MAÏGA (C)

(64) ALEX TÓTH (C)

(7) MOHAMED BEN ROMDHANE (C)

(20) ADAMA TRAORÉ (C)

(15) MOHAMED ABU FANI (C)

(88) PHILIPPE ROMMENS (C)

(16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)

(10) KADY BORGES (C)

(7) ANDRII YARMOLENKO (C)

(45) MAKSYM BRAHARU (C)

(15) VALENTYN RUBCHYNSKYI (C)

(29) VITALII BUIALSKYI (C)

(6) VOLODYMYR BRAZHKO (C)

(10) MYKOLA SHAPARENKO (C)

Tiro parato. Kady Borges (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Philippe Rommens.21:50

Cebrails Makreckis (Ferencváros) e' ammonito per fallo.21:42

Fuorigioco. Heorhii Bushchan(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Vladyslav Kabaiev e' colto in fuorigioco.21:38

Tiro parato. Mohamed Abu Fani (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Stefan Gartenmann.21:30

Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) e' ammonito per fallo.21:23

Vladyslav Dubinchak (Dinamo Kiev) e' stato espulso per rissa.21:18

Gara momentaneamente sospesa, Kristian Bilovar (Dinamo Kiev) per infortunio.21:02

PREPARTITA

Dinamo Kiev - Ferencvarosi è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 21:00 allo stadio Volksparkstadion di Hamburg.

Arbitro di Dinamo Kiev - Ferencvarosi sarà Mohammed Al-Hakim. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Dove vedere Dinamo Kiev-Ferencvarosi di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Dinamo Kiev-Ferencvarosi si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

Dinamo Kiev-Ferencvarosi verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

