(20) UNAI GÓMEZ (C)

(21) ANDER HERRERA (C)

(8) OIHAN SANCET (C)

(6) MIKEL VESGA (C)

(7) ALEX BERENGUER (C)

(16) ÍÑIGO RUÍZ DE GALARRETA (C)

(10) NICO WILLIAMS (C)

(24) BEÑAT PRADOS (C)

(9) IÑAKI WILLIAMS (C)

(18) IVAYLO CHOCHEV (C)

(20) AGUIBOU CAMARA (C)

(80) METODIY STEFANOV (C)

(23) DEROY DUARTE (C)

(77) ERICK MARCUS (C)

(12) RWAN CRUZ (C)

(82) IVAN YORDANOV (C)

(7) RICK (C)

Tentativo fallito. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kwadwo Duah in seguito a un contropiede.19:32

Tiro parato. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:32

Fuorigioco. Deroy Duarte(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Rwan Cruz e' colto in fuorigioco.19:22

Tiro parato. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Iñaki Williams.19:21

Tentativo fallito. Andoni Gorosabel (Athletic Bilbao) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.19:18

Rick (Ludogorets) e' ammonito per fallo.19:17

Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) e' ammonito per fallo.19:09

Gol! Ludogorets 1, Athletic Bilbao 0. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.Rete assegnata dopo revisione del VAR.19:07

Fuorigioco. Deroy Duarte(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Kwadwo Duah e' colto in fuorigioco.19:02

Fuorigioco. Rwan Cruz(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Rick e' colto in fuorigioco.18:54

PREPARTITA

Ludogorets - Athletic Bilbao è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 18:45 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.

Arbitro di Ludogorets - Athletic Bilbao sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Dove vedere Ludogorets-Athletic Bilbao di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Ludogorets-Athletic Bilbao si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

Ludogorets-Athletic Bilbao verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

