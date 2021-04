LIVE AJAX - ROMA 1-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Johan Cruijff Arena

Città: Amsterdam

Capienza: 53320 spettatori20:05

Benvenuti alla diretta scritta della partita d’andata tra Ajax e Roma, incontro valevole per i quarti di finale di Europa League 2020/21.20:05

Dopo aver eliminato agevolmente lo Shakhtar Donetsk, la squadra di Paulo Fonseca affronta gli olandesi dell’Ajax alla Johan Cruijff Arena.20:38

I giallorossi, rimasti l’ultima squadra italiana nelle coppe europee, cercano un risultato positivo in trasferta per provare a ripartire dopo le difficoltà riscontrate in campionato.20:07

La squadra di Amsterdam, dopo 24 risultati utili consecutivi, rappresenta un avversario temibile per i capitolini. I ragazzi di ten Hag potrebbero conquistare la loro terza semifinale nelle coppe europee nell’ultime cinque stagioni.21:51

I due precedenti tra Ajax e Roma in competizioni europee sono stati durante la seconda fase a gironi della Champions League 2002-03: l'Ajax ha vinto 2-1 in casa prima di pareggiare 1-1 in trasferta.20:08

Ecco le formazioni: 4-3-3 per l'Ajax: Scherpen - Rensch, J.Timber, Martinez, Tagliafico - Alvarez, Klaassen, Gravenberch - Antony, Neres, Tadic. A disposizione: Reiziger, Kotarski, Klaiber, Kasanwirjo, Ekkelenkamp, Q.Timber, Kudus, Taylor, Idrissi, Traoré, Brobbey.20:09

3-4-2-1 per la Roma: Pau Lopez - Mancini, Cristante, Ibanez - Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola - Pedro, Pellegrini - Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Calafiori, Villar, Ciervo, Milanese, Borja Mayoral, Perez.20:10

Ten Hag sceglie il modulo 4-3-3 con Tadic coadiuvato ai suoi lati da Antony e Neres. A centrocampo, ci sono Alvarez, Klaassen e Gravenberch. In difesa, l’allenatore degli lancieri schiera Jurrien Timber e Martinez come centrali con Rensch e Tagliafico a presidiare le corsie laterali.21:51

Fonseca sceglie Dzeko e non Mayoral come unico terminale offensivo supportato sulla trequarti da Pellegrini e Pedro. In mezzo al campo, l’allenatore dei giallorossi opta per Veretout e Diawara con Bruno Peres e Spinazzola sugli esterni mentre in difesa, davanti all’estremo difensore Pau Lopez, vengono schierati Cristante, Mancini e Ibanez.20:13

1' Inizia il primo tempo di AJAX-ROMA. Dirige la sfida l’arbitro russo Sergei Karasev.21:00

3' Cross basso dalla fascia sinistra di Dzeko per l'inserimento in area dell'accorrente Pellegrini. Il capitano della Roma si lancia in scivolata ma non riesce a colpire il pallone.21:03

4' Gravenberch, ottimamente innescato da Tadic, prova la conclusione dal limite dell'area. Il tiro centrale del giovane centrocampista olandese viene controllato facilmente da Pau Lopez.21:09

6' I lancieri cercano di gestire palla e ripartire velocemente attraverso le accelerazioni dei propri attaccanti esterni. Per ora, la retroguardia giallorossa si difende attentamente.21:08

9' Tadic tenta il tiro dal limite dell'area. Cristante si oppone al tentativo del capitano dell'Ajax.21:18

11' Dzeko, imbeccato in area di rigore sulla destra da Pellegrini, prova il diagonale rasoterra. Il pallone finisce non distante dal palo alla destra di Scherpen.21:11

13' Spinazzola, dopo un paio di dribbling, entra in area, si spinge sul fondo e mette palla per Dzeko sul secondo palo. Il centravanti della Roma commette fallo su Tagliafico nel tentativo di concludere a rete.21:14

15' Lancio dalle retrovie di Alvarez per lo scatto in profondità di Tadic. La palla finisce lentamente tra le braccia di Pau Lopez.21:15

16' Tiro improvviso dalla distanza di Cristante. Scherpen si oppone tuffandosi alla sua sinistra e mandando la palla sul fondo.21:16

19' In questa fase di gara, i ritmi di gioco non sono molto alti. La Roma sembra aver preso le misure agli olandesi rallentando la loro manovra offensiva.21:20

22' Calcio d'angolo dalla sinistra di Tadic. Cristante rinvia la palla giunta al centro dell'area.21:21

23' Spinazzola, dopo una buona discesa sulla sinistra, offre palla a Dzeko al limite dell'area. L'attaccante bosniaco si gira e calcia potente ma troppo centrale per impensierire Scherpen.21:23

24' Problemi per Spinazzola. Il laterale giallorosso si accascia a terra a causa di un problema muscolare. Gioco fermo.21:24

26' Spinazzola, ancora a bordo campo, si sta facendo curare dallo staff medico. Intanto il gioco riprende con l'Ajax in possesso palla.21:28

29' Esce l'infortunato Spinazzola entra Calafiori. Il laterale giallorosso deve alzare bandiera bianca e lasciare posto al giovane compagno di squadra. Prima sostituzione forzata per la Roma.21:29

31' Calafiori entra in area di rigore e mette palla al centro dell'area. Rensch devia il cross del laterale giallorosso che diventa facile preda di Scherpen.21:31

32' Tadic, servito in area da Antony, calcia a giro spedendo il pallone distante dal palo alla destra di Pau Lopez.21:34

34' Punizione dalla trequarti di Pellegrini per Dzeko che fa la torre per Diawara sul secondo palo. Il centrocampista ex Napoli serve Cristante che calcia malamente oltre la traversa. Il guardalinee aveva comunque ravvisato la posizione di fuorigioco del centrocampista ex Napoli.21:37

37' La squadra di Ten Haag cerca di palleggiare a centrocampo. Gli olandesi provano a trovare spazi per poter far male alla difesa giallorossa.21:42

39' GOL! AJAX-Roma 1-0! Rete di Klaassen. Retropassaggio errato di Diawara che innesca Klaassen al limite dell'area. L'esperto centrocampista dei lancieri penetra in area, serve Tadic sulla destra che di prima gli rida palla mandando in controtempo Pau Lopez e permettendogli di realizzare facilmente il gol del vantaggio.21:42

40' Davy Klaassen ha stabilito il suo record di gol in una singola edizione di Europa League (tre reti).21:45

41' Antony, dopo uno scambio al limite dell'area con Tadic, si presenta a tu per tu con Pau Lopez. Il portiere spagnolo della Roma chiude in uscita bassa il giovane attaccante dell'Ajax.21:43

44' La Roma sembra aver accusato il gol del vantaggio dei padroni di casa. I giallorossi faticano a riorganizzarsi.21:44

45' L'arbitro concede due minuti di recupero.21:45

45'+2' Fine primo tempo di AJAX-ROMA: 1-0. All'intervallo, l'Ajax è avanti sulla Roma.21:47

Prima frazione molto equilibrata alla Johann Cruijff Arena. La Roma, dopo una buona prestazione a livello tattico in cui sembrava aver imbrigliato la squadra di ten Hag, cede nel finale di frazione con l'errato passaggio di Diawara a Klaassen al limite dell'area, il quale non ha problemi a scambiare palla con Tadic e siglare il gol del vantaggio olandese. 21:54

Paulo Fonseca, dopo la prima sostituzione forzata a causa dell'infortunio muscolare di Spinazzola, potrebbe decidere di inserire alcuni dei giocatori relegati inizialmente in panchina per cercare di riequilibrare la gara.21:56