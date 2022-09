LIVE FERENCVAROSI - TRABZONSPOR 1-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(6) EMMANOUIL SIOPIS (C)

(32) YUSUF ERDOGAN (C)

(80) MOUNTASSIR LAHTIMI (C)

(34) DOGUCAN HASPOLAT (C)

(17) MAREK HAMSIK (C)

(61) YUSUF YAZICI (C)

(29) ENIS BARDHI (C)

(25) JEAN-PHILIPPE GBAMIN (C)

(27) TRÉZÉGUET (C)

(11) ANASTASIOS BAKASETAS (C)

(10) ABDÜLKADIR ÖMÜR (C)

(93) AÏSSA LAÏDOUNI (C)

(13) ANDERSON ESITI (C)

(76) KRISZTIÁN LISZTES (C)

(14) AMER GOJAK (C)

(7) XAVIER MERCIER (C)

(5) MUHAMED BESIC (C)

(10) TOKMAC NGUEN (C)

(20) ADAMA TRAORÉ (C)

(16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)

(19) BÁLINT VÉCSEI (C)

Gol! Ferencváros 1, Trabzonspor 0. Tokmac Nguen (Ferencváros) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bálint Vécsei con passaggio filtrante.21:04

PREPARTITA

Ferencvarosi - Trabzonspor è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest.

Arbitro di Ferencvarosi - Trabzonspor sarà Fabio Maresca coadiuvato da Giovanni Baccini e Davide Imperiale. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Ferencvarosi-Trabzonspor ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questo sarà il primo incontro tra il Ferencvárosi TC e il Trabzonspor nelle coppe europee.

Il Ferencvárosi ha vinto tutte le ultime tre partite in Europa contro squadre turche, battendo il Fenerbahçe (una volta) e il Kocaelispor (due volte) in Coppa UEFA.

Il Trabzonspor affronterà per la seconda volta una squadra ungherese in una competizione europea, dopo aver ottenuto due pareggi senza reti contro il Fehérvár durante le qualificazioni alla UEFA Europa League nel 2012/13, prima di essere eliminato ai calci di rigore.

Il Ferencvárosi ha aperto la stagione scorsa di Europa League con cinque sconfitte consecutive, prima di vincere l'ultima partita del girone contro il Bayer 04 Leverkusen, in quella che è stata solo la sua seconda vittoria nella competizione.

Il Trabzonspor ha perso otto delle ultime nove partite di Europa League (1N), ottenendo l'ultima vittoria in questa competizione nel novembre 2014 contro il Metalist Kharkiv.

Dove vedere Ferencvarosi-Trabzonspor di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Ferencvarosi-Trabzonspor si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

Ferencvarosi-Trabzonspor verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

