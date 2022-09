LIVE LAZIO - FEYENOORD 2-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Qualche novità di formazione da parte del tecnico Maurizio Sarri rispetto alla sconfitta contro il Napoli. Confermato tra i pali Provedel. In difesa esordio dal primo minuto al centro per Gila, che ha vinto il ballottaggio con Casale; sulle fasce giocherà Hysaj sulla destra al posto di Lazzari con Marusic titolare a sinistra. A centrocampo gioca Cataldi, squalificato alla prossima partita in campionato, affiancato ai lati da Luis Alberto e Vecino. Davanti, infine, c’è il tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni. 20:55

Dopo la rocambolesca vittoria per 4 a 3 contro il Go Ahead Eagles in Eredivise, piccolo turnover anche per il tecnico degli olandesi. Al centro della difesa c’è Hancko, mentre Hartman giocherà sulla sinistra. Per il resto formazione tipo confermata, con Danilo al centro del tridente d'attacco e minaccia numero uno dei biancocelesti: cinque reti in cinque partite di campionato per il 23enne brasiliano acquistato quest'estate dai rivali dell’Ajax.20:55