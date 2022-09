LIVE LUDOGORETS - ROMA 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Huvepharma Arena

Città: Razgrad

Capienza: 10422 spettatori17:52

Debutto stagionale della Roma di Mourinho che vola in Bulgaria per affrontare il Ludogorets.17:52

La squadra giallorossa, dopo un ottimo inizio di campionato, sono caduti pesantemente contro l'Udinese, un 4-0 da cui Pellegrini e compagni vogliono rifarsi.17:53

Sono ufficiali le formazioni del match: LUDOGORETS (4-3-3): Padt - Cicinho, Verdon, Witry, Nedyalkov - Oliveira Sousa, Piotrowski, Show - Tekpetey, Thiago, Despotov.18:08

A disposizione del LUDOGORETS: Danny Gruper, Sluga, Terziev, Plastun, Rick, Dimitrov, Nonato, Tissera, Yordanov, Georgiev, Hristov, Delev.17:56

La formazione della ROMA (3-5-2): Svilar - Mancini, Smalling, Ibanez - Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Zalewski - Dybala, Belotti.18:00

A disposizione della ROMA: Shomurodov, Camara, Viña, Boer, Rui Patrício, Bove, Tripi, Spinazzola, Volpato.17:58

Ludogorets con il 4-3-3, anche se coperto: tridente formato da Tekpetey, Thiago e Despotov; a centrocampo Piotrowski in regia.18:09

Mourinho con il 3-5-2, coppia ex Palermo formata da Dybala e Belotti, a centrocampo con Pellegrini il duo Matic - Cristante.18:32

Dirige il match l'arbitro inglese Pawson.18:11

Il Ludogorets ha perso tutte le ultime quattro partite contro squadre italiane nelle competizioni europee: Milan nel 2017/18 e Inter nel 2019/20, entrambe in questa competizione.18:40

1' INIZIA LUGODORETS - ROMA! Primo pallone per i locali.18:45

2' Locali in verde, Roma in bianco: terreno di gioco davvero in pessime condizioni.18:45

3' Angolo per la Roma: Cristante vola per il colpo di testa non arriva sulla sfera.18:47

4' Mancini, per spazzare un pallone in rovesciata, colpisce nella sua area Cristante: per Pawson non c'é nulla!18:48

5' OCCASIONE LUDOGORETS! Si stacca Despodov che entra in area palla al piede, tiro cross sul secondo palo con Tekpetey che non ci arriva per pochi centimetri.18:49

6' Dybala si accentra e cerca Belotti, Verdon mette in out.18:50

7' Cade in area Pellegrini dopo un leggero contratto con Verdon, proteste giallorosse.18:53

9' Roma che sta guadagnando metri appoggiandosi soprattutto alla fascia destra dove si muove spesso Dybala.18:53

10' Tekpetey cerca di liberare il sinistro ma viene chiuso da Smalling.18:56

11' Pressione di Tekpetey, fallo su Mancini che stava provando la impostazione.18:56

12' PELLEGRINI! Il fantasista ha lo spazio per il tiro e scarica un forte sinistro, attento in due tempi Padt.18:57

13' Si lamenta Belotti per una trattenuta di Verdon, si continua a giocare.18:57

14' Thiago si libera sulla trequarti e cerca l'imbucata per i compagni, pallone troppo forte che si perde tra le braccia si Svilar.18:59

16' Chiusura spettacolare di Cicinho che, in spaccata volante, ferma il pallone diretto a Dybala.19:01

18' Ritmi che non si alzano, partita abbastanza bloccata in questi primi minuti.19:02