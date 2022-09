LIVE PSV EINDHOVEN - BODø/GLIMT 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(23) ELIAS HAGEN (C)

(16) MORTEN KONRADSEN (C)

(15) ANDERS KONRADSEN (C)

(77) PATRICK BERG (C)

(10) HUGO VETLESEN (C)

(14) ULRIK SALTNES (C)

(37) RICHARD LEDEZMA (C)

(20) GUUS TIL (C)

(15) ÉRICK GUTIÉRREZ (C)

(23) JOEY VEERMAN (C)

(6) IBRAHIM SANGARÉ (C)

(7) XAVI SIMONS (C)

Tiro parato. Xavi Simons (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cody Gakpo.18:49

PREPARTITA

PSV Eindhoven - Bodø/Glimt è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 18:45 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Arbitro di PSV Eindhoven - Bodø/Glimt sarà Georgi Kabakov coadiuvato da Martin Margaritov e Diyan Hristov Valkov. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

PSV Eindhoven-Bodø/Glimt ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Prima sfida tra PSV e Bodø/Glimt, gli olandesi sono rimasti imbattuti negli ultimi otto incontri contro squadre norvegesi (5V, 3N) dopo che persero la prima sfida di questo tipo contro il Brann nell’ottobre del 1996.

Il Bodø/Glimt incontrerà una squadra olandese per la seconda volta in una competizione europea, nella prima occasione aveva eliminato l’AZ agli ottavi di finale di Conference League, prima di essere eliminata a sua volta dalla Roma - poi campione - nel turno successivo.

Escluse le qualificazioni, il PSV ha perso l’ultima partita interna in Europa contro il Leicester (1-2) nei quarti di finale di Conference League la stagione scorsa; non perde due partite di fila di questo tipo da novembre 2016 quando incontrò l’Atletico Madrid e il Bayern Monaco in Champions League nella fase a gironi.

Nelle 26 partite giocate in trasferta il Bodø/Glimt ha una percentuale di vittoria del 15% nelle competizioni europee (4V, 8N, 14P), mentre nelle 27 gare casalinghe ha il 78% di successo (21V, 1N, 5P).

Dopo aver superato la fase a gironi dell’Europa League per tre stagioni consecutive tra il 2009/10 e il 2011/12, il PSV ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in due delle ultime sei partecipazioni in questa competizione (2014/15 e 2020/21).

Dove vedere PSV Eindhoven-Bodø/Glimt di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

PSV Eindhoven-Bodø/Glimt si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

PSV Eindhoven-Bodø/Glimt verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

