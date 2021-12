LIVE FENERBAHçE - EINTRACHT FRANCOFORTE 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(17) SEBASTIAN RODE (C)

(7) AJDIN HRUSTIC (C)

(3) STEFAN ILSANKER (C)

(27) AYMEN BARKOK (C)

(8) DJIBRIL SOW (C)

(10) FILIP KOSTIC (C)

(6) KRISTIJAN JAKIC (C)

(22) TIMOTHY CHANDLER (C)

(6) MAX MEYER (C)

(10) MESUT ÖZIL (C)

(80) FATIH YIGIT SANLITÜRK (C)

(16) FERDI KADIOGLU (C)

(20) LUIZ GUSTAVO (C)

(25) ARDA GULER (C)

(23) MUHAMMED GÜMÜSKAYA (C)

(21) BRIGHT SAMUEL (C)

(17) IRFAN CAN KAHVECI (A)

(30) NAZIM SANGARÉ (C)

(5) JOSÉ SOSA (C)

(37) FILIP NOVÁK (C)

(26) MIHA ZAJC (C)

Fuorigioco. Jens Petter Hauge(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Rafael Borré e' colto in fuorigioco.19:06

Fuorigioco. Filip Kostic(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Timothy Chandler e' colto in fuorigioco.19:01

Fuorigioco. Miha Zajc(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Mergim Berisha e' colto in fuorigioco.18:59

PREPARTITA

Fenerbahçe - Eintracht Francoforte è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Ulker Stadyumu di Istanbul.

Dove vedere Fenerbahçe-Eintracht Francoforte di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Fenerbahçe-Eintracht Francoforte si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 9 dicembre.

Fenerbahçe-Eintracht Francoforte verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

