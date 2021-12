LIVE SPORTING BRAGA - STELLA ROSSA 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(21) PETAR STANIC (C)

(55) SLAVOLJUB SRNIC (C)

(7) NENAD KRSTICIC (C)

(23) MILAN RODIC (C)

(18) NJEGOS PETROVIC (C)

(77) MARKO GOBELJIC (C)

(8) GUÉLOR KANGA KAKU (C)

(67) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)

(11) LUCAS PIAZON (C)

(25) LUCAS MINEIRO (C)

(22) CHIQUINHO (C)

(8) AL MUSRATI (C)

(90) GALENO (C)

(2) YAN COUTO (C)

(10) ANDRÉ HORTA (C)

PREPARTITA

Sporting Braga - Stella Rossa è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Dove vedere Sporting Braga-Stella Rossa di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Sporting Braga-Stella Rossa si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 9 dicembre.

Sporting Braga-Stella Rossa verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

