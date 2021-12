LIVE WEST HAM UNITED - DINAMO ZAGABRIA 0-1 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(27) JOSIP MISIC (C)

(46) MARTIN BATURINA (C)

(31) MARKO BULAT (C)

(24) MARKO TOLIC (C)

(13) STEFAN RISTOVSKI (C)

(3) DANIEL STEFULJ (C)

(5) ARIJAN ADEMI (C)

(8) AMER GOJAK (C)

(62) FREDDIE POTTS (C)

(10) MANUEL LANZINI (C)

(59) KEENAN APPIAH-FORSON (C)

(8) PABLO FORNALS (C)

(33) ALEX KRÁL (C)

(16) MARK NOBLE (C)

Fuorigioco. Emmanuel Longelo(West Ham United) prova il lancio lungo, ma Pablo Fornals e' colto in fuorigioco.21:05

Gol! West Ham United 0, Dinamo Zagabria 1. Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla lunga distanza sotto la traversa in alto a destra. Assist di Daniel Stefulj.21:04

PREPARTITA

West Ham United - Dinamo Zagabria è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio London Stadium di London.

Dove vedere West Ham United-Dinamo Zagabria di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

West Ham United-Dinamo Zagabria si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 9 dicembre.

West Ham United-Dinamo Zagabria verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

