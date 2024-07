PREPARTITA

Portogallo - Slovenia è valevole per gli ottavi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 1 luglio alle ore 21:00 allo stadio Frankfurt Arena di Frankfurt.

Arbitro di Portogallo - Slovenia sarà Daniele Orsato. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Portogallo-Slovenia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà solo il secondo match in assoluto tra Portogallo e Slovenia; il precedente risale a marzo di quest'anno: vittoria in amichevole della Slovenia a Lubiana per 2-0.

Il Portogallo detiene il record per la vittoria con il margine più ampio negli ottavi di finale tra Europei e Mondiali: 6-1 contro la Svizzera nella Coppa del Mondo 2022.

La Slovenia giocherà la sua prima partita nella fase a eliminazione diretta tra Europei e Mondiali, mentre per il Portogallo questa sarà la 26ª gara di questo tipo. Tuttavia, dopo aver vinto EURO 2016, il Portogallo ha perso tre delle quattro sfide nella fase a eliminazione diretta tra Europei e Coppa del Mondo (1V).

La sconfitta contro la Georgia nell’ultimo match ha interrotto una serie di 12 vittorie consecutive del Portogallo in competizioni ufficiali (escluse amichevoli). I portoghesi non registrano invece due sconfitte consecutive in competizioni ufficiali da EURO 2008: 0-2 contro la Svizzera nella fase a gironi e 2-3 contro la Germania nei quarti di finale.

La Slovenia ha registrato un possesso palla del 32% a EURO 2024, solo due squadre hanno superato la fase a gironi in una singola edizione degli Europei con un posesso palla più basso: l'Islanda a EURO 2016 (29%) e la Svezia a EURO 2020 (30%).

Solo la Germania (69% e 57) ha registrato una % più alta di possesso palla e tentato più tiri totali del Portogallo (67% e 53) nella fase a gironi di EURO 2024; inoltre, la squadra allenata di Julian Nagelsmann (16) è stata anche l'unica ad aver subito meno tiri del Portogallo in questa prima fase del torneo (23).

Cristiano Ronaldo non ha segnato alcun gol nelle sue ultime sette presenze con il Portogallo tra Europei e Mondiali: è la sua serie più lunga senza reti tra i due tornei. Ha effettuato 19 tiri totali nelle due competizioni dopo la sua ultima rete, contro il Ghana nella Coppa del Mondo 2022.

Vitinha è il giocatore del Portogallo con sia più line-breaking passes riusciti (29) sia quello con la più alta percentuale di passaggi riusciti sotto alta pressione a EURO 2024 (90% - min. 50 tentati).

Andraz Sporar e Benjamin Sesko sono partiti titolari come coppia in attacco in tutte e tre le partite della Slovenia a EURO 2024, anche se non hanno ancora segnato un gol: 12 tiri totali sommati (sette di Sporar e cinque di Sesko).

Il centrocampista sloveno Adam Gnezda Cerin è il giocatore che ha effettuato più pressioni ad alta intensità (196) nella fase a gironi di EURO 2024, mentre solo il georgiano Giorgi Kochorashvili (161) ha effettuato più pressioni nella metà campo difensiva rispetto a Gnezda Cerin (148).

Dove vedere Portogallo-Slovenia di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Portogallo-Slovenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 1 luglio.

Portogallo-Slovenia verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Portogallo - Slovenia sulla Guida TV.

Il calendario completo di Europei 2024