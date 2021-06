Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori20:10

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Turchia-Italia, gara inaugurale di Euro 2020.20:10

La lunga attesa finalmente è giunta al termine e dopo il rinvio dello scorso anno per le note vicende legate alla pandemia gli Europei stanno per iniziare. La competizione verrà inaugurata allo stadio “Olimpico” di Roma, dove scenderanno in campo Turchia e Italia.20:10

La Turchia parteciperà per la quinta volta alla fase finale degli Europei, riuscendo al massimo ad arrivare in semifinale, nel 2008. La Nazionale turca, inoltre, prenderà parte al torneo in due edizioni consecutive solo per la seconda volta, dopo il 1996 e il 2000.20:11

L’Italia prenderà parte alla fase finale degli Europei per la decima volta. Gli Azzurri hanno alzato il trofeo nel 1968, alla prima partecipazione; da allora sono arrivati in finale due volte senza riuscire ad aggiudicarsi la competizione, nel 2000 e nel 2012.20:11

La Turchia si schiera con un 4-1-4-1, composto da: Cakir - Celik, Demiral, Soyuncu, Meras - Yokuslu - Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu - Burak Yilmaz.20:11

L’Italia risponde con il collaudato 4-3-3, formato da: Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, Insigne.20:11

La Turchia conferma l’undici iniziale sceso in campo nell’ultima uscita e che ha battuto la Moldavia per 2-0 in amichevole.20:11

Anche nell’Italia nessuna novità rispetto alla squadra titolare che ha vinto 4-0 contro la Repubblica Ceca, confermando il tridente offensivo Insigne-Immobile-Berardi andato interamente a segno contro i cechi.20:12