LIVE ITALIA - INGHILTERRA 1-1 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Wembley Stadium

Città: London

Capienza: 90000 spettatori19:59

Buonasera e benvenuti a Wembley, dove alle ore 21.00 Italia e Inghilterra si contenderanno il titolo di Campioni D'Europa. 19:59

Formazione ufficiale Italia: (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All: Roberto Mancini. Nessuna novità tra gli Azzurri, che scendono in campo con lo stesso XI titolare visto contro la Spagna.20:04

Formazione ufficiale Inghilterra (3-5-2): Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Sterling, Kane. All: Gareth Southgate. Ritorno alla difesa a tre per il tecnico britannico, già vista contro Croazia e Germania. 20:08

Arbitra la finale di Euro 2020 l'olandese Björn Kuipers, coadiuvato dai connazionali Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra.20:12

Presenti a Wembley circa sette mila tifosi italiani. Tra questi anche l'attaccante ex Milan Patrick Cutrone, sugli spalti con una bandiera tricolore.20:16

Jorginho diventa oggi il quinto giocatore italiano della storia a disputare la finale di Champions League/Coppa Campioni e la finale di un Europeo o Mondiale nella stessa stagione. 20:17

Al via la cerimonia di chiusura di Euro 2020, tra pochissimo il fischio d'inizio della finalissima. 20:48

Arriva la Coppa in campo; a portarla Eder, autore del gol che valse il titolo al Portogallo nell'edizione del 2016.20:55

Al via gli inni nazionali: quello dell'Italia precede "God Save The Queen". Sugli spalti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 20:57

1' Partiti, al via la finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra; il primo possesso è per gli Azzurri. 21:00

1' Pallone a Donnarumma che va profondo su Immobile; gli inglesi recuperano e guadagnano rimessa laterale. 21:03

2' Primo calcio d'angolo per l'Italia, dopo l'errore di Maguire nell'appoggio a Pickford. Insigne si incarica della battuta ma esce l'Inghilterra palla al piede. 21:03

2' GOL! Italia-INGHILTERRA 0-1. Rete di Luke Shaw, che raccoglie il suggerimento di Trippier e a distanza ravvicinata batte Donnarumma. Sorpresa la difesa azzurra. 21:09

4' Jorginho atterrato sulla trequarti azzurra, l'Italia riparte dal basso. 21:05

6' Prova a sfondare Chiesa, Shaw lo ferma in modo falloso e concede punizione da posizione invitante. 21:07

7' Insigne va col destro ma il pallone termina di poco sopra la traversa. 21:08

9' Prova a fare possesso ora la squadra di Mancini: Insigne cerca Immobile dalle parti di Pickford ma il portiere britannico esce in anticipo.21:11

11' Corner anche per l'Inghilterra, concesso da Di Lorenzo in copertura. 21:12

12' Vanno in cinque a saltare sul cross di Trippier, ma Donnarumma va in presa sicura e fa suo il pallone.21:13

13' Jorginho va in copertura su Mount e concede ancora calcio d'angolo alla squadra di Southgate. 21:14

14' Immobile allontana di testa, Mount recupera di nuovo palla ma il cross del centrocampista del Chelsea finisce tra le braccia di Donnarumma. 21:15

15' Bella palla in profondità di Jorginho all'indirizzo di Emerson, ma l'arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco. 21:18

18' Gli Azzurri ora provano a far girare palla con Di Lorenzo, che però sulla corsia di destra coglie in controtempo Chiesa.21:19

21' Gioco fermo: Jorginho resta fermo a terra toccandosi il ginocchio. Preoccupazione sulla panchina italiana. 21:22

22' Il gioco riprende, Jorginho a bordocampo con lo staff medico. Si scaldano Pessina, Cristante e Locatelli. 21:23

23' Ci prova Jorginho, che rientra in campo e congela momentaneamente il cambio. 21:24

25' Occasione per l'Italia con Insigne che corre sulla sinistra e prova a servire Immobile; il pallone del fantasista azzurro però è troppo lento e Maguire intercetta. 21:26

27' Conclusione da fuori di Insigne: il rasoterra però è largo e non crea alcun problema alla retroguardia inglese. 21:28

29' Duello Mount-Di Lorenzo sulla trequarti inglese: il centrocampista del Chelsea ha la meglio e guadagna calcio di punizione. 21:31

32' Bene l'Italia nello stretto, con Barella, Chiesa e Verratti che si scambiano il pallone tra le linee; serve accelerare però per sfondare nell'area avversaria. 21:33

33' Recupero provvidenziale di Bonucci su Sterling, che scambia con Mount a due passi dall'area di rigore azzurra. 21:35

35' Prima fiammata dell'Italia: Chiesa punta Rice e lo lascia sul posto, poi carica il sinistro e non trova la porta per una manciata di centimetri. 21:36

37' Fallo di Emerson su Rice; calcio di punizione per gli inglesi. 21:39

40' Bella apertura di Barella per Emerson, Insigne prosegue la corsa palla al piede ma la difesa avversaria intercetta l'azione e riparte.21:41

41' Mount atterra Barella, punizione sulla trequarti inglese per gli Azzurri di cui si incarica Verratti. 21:42

42' Rimessa laterale in zona d'attacco per gli undici di Mancini: Emerson cerca Insigne ma il fantasista del Napoli sbaglia il controllo e il pallone sfila sul fondo. 21:43

45' Saranno quattro i minuti di recupero. 21:45

45'+1' Cross di Di Lorenzo per Immobile, l'attaccante azzurro si gira bene in mezzo all'area ma Stones fa muro e respinge la conclusione. 21:47

45'+4' Ci prova Bonucci dalla distanza, ma il tentativo del centrale bianconero è fuori misura. Nessun pericolo dalle parti di Pickford. 21:49

45'+4' Finisce qui il primo tempo di Italia-Inghilterra. Al momento i britannici conducono 1-0 grazie alla rete di Shaw al 2'. 21:50

A Wembley l'Italia si fa sorprendere e va sotto di un gol dopo appena due minuti. Gli undici di Mancini ritrovano equilibrio nel corso del primo tempo ma serve più concretezza. 21:54

Restano ancora 45' da giocare a Wembley in questa finale di Euro 2020: l'Inghilterra sembra in controllo ma Mancini può giocarsi la carta Belotti al posto di un poco incisivo Immobile. Anche i centrocampisti nella ripresa saranno però chiamati a fare qualcosa in più. 21:57

46' Si ricomincia: a Wembley al via il secondo tempo di Italia-Inghilterra. Nessun cambio nell'intervallo. 22:07

47' Cartellino giallo per Nicolò Barella, il primo del match. Il centrocampista dell'Inter in ritardo su Kane. 22:08

48' Scontro Sterling-Bonucci inell'area di rigore azzurra; l'attaccante inglese vuole il penalty ma l'arbitro gli fa cenno di alzarsi. 22:10

50' Punizione dal limite per l'Italia: Insigne si in carica della battuta ma la conclusione non centra lo specchio della porta. 22:11

52' Ripartenza dell'Italia con Chiesa, che sulla trequarti alza la testa e prova a servire Insigne dalla parte opposta. Walker però legge bene la traiettoria e di testa appoggia a Pickford.22:14

54' Sostituzione Italia: Mancini toglie un opaco e già ammonito Barella; al suo posto Bryan Cristante.22:15

55' Sostituzione Italia: anche Immobile richiamato in panchina per lasciare spazio a Domenico Berardi.22:15

55' Cartellino giallo per Leonardo Bonucci, dopo uno scontro con Sterling. 22:16

56' Punizione per l'Inghilterra: Shaw mette in mezzo, Maguire di testa intercetta il pallone ma colpisce male. 22:16

57' Buona chance per gli Azzurri: incursione di Chiesa nell'area avversaria, Insigne si addentra e Pickford, aiutato dai centrali, in qualche modo riesce a respingere. 22:18

60' Altra chance per Chiesa, che dopo un gran controllo carica un gran destro; Pickford questa volta si supera e respinge con la mano. 22:23

63' Corner per l'Inghilterra con Trippier sulla bandierina; Donnarumma interviene sulla girata di testa di Stones e concede ancora calcio d'angolo. Sul secondo tentativo di Trippier respinge Bonucci. 22:25

66' Ancora Chiesa: cross a cercare Cristante, Maguire in anticipo concede calcio d'angolo agli Azzurri. 22:27

67' GOL! ITALIA-Inghilterra 1-1. Rete di Leonardo Bonucci. Corner dalla destra, Cristante tocca di testa, grande parata di Pickford sul tentativo di Verratti ma il portiere britannico non può niente sul centrale della Juve, che pareggia il conto scaraventando il pallone in porta a distanza ravvicinata.



Guarda la scheda del giocatore Leonardo Bonucci22:32

71' Sostituzione Inghilterra: Southgate toglie Kieran Trippier e inserisce Bukayo Saka. Cambio tattico per gli inglesi, ora schierati col 4-3-3.22:31

72' A 34 anni e 71 giorni, Leonardo Bonucci è diventato il marcatore più anziano in una finale degli Europei.22:33

73' Altra occasione per l'Italia: lancio lungo per Berardi che tenta la girata al volo. Palla alta. 22:34

74' Sostituzione Inghilterra: esce Declan Rice, entra Jordan Henderson.22:35

75' Possesso prolungato per l'Italia ora, che tenta di sfondare con Chiesa e Insigne. Inghilterra in difficoltà. 22:37

78' Fallo di Verratti su Saka, punizione Inghilterra appena oltre la linea di centrocampo. 22:41

81' Gioco fermo, Chiesa a terra dolorante. 22:42

82' Chiesa prova a recuperare e torna in campo, seppure leggermente zoppicante. 22:43

83' Pericolo per l'Italia con Mount che si porta nei pressi della bandierina e crossa, Saka però è impreciso.22:44

84' Cartellino giallo anche per Lorenzo Insigne, in ritardo su Phillips. 22:46

85' Punizione Inghilterra; Mount crossa in mezzo ma la difesa azzurra è attenta e respinge. Shaw calcia altissimo in seconda battuta. 22:47

86' Sostituzione Italia: alla fine Chiesa non ce la fa. Dentro Bernardeschi per gli ultimi minuti dei tempi regolamentari. 22:46

86' Gioco fermo per un'invasione di campo. Gli steward hanno un bel da fare per bloccare il tifoso, che per qualche metro elude la sicurezza.22:49

90' Saranno sei i minuti di recupero. 22:50

90'+2' Recupero provvidenziale di Chiellini, che esce altissimo su Saka e impedisce la ripartenza inglese. 22:53

90'+4' Kane prova ad intercettare un pallone e a lanciarsi in avanti, ma è ancora Chiellini ad anticipare l'incursione britannica. 22:55