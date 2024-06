PREPARTITA

Ungheria - Svizzera è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 15 giugno alle ore 15:00 allo stadio Cologne Stadium di Köln.

Arbitro di Ungheria - Svizzera sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Nejc Kajtazovic.

Ungheria-Svizzera ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la seconda sfida tra Ungheria e Svizzera in un un grande torneo internazionale, 86 anni dopo il loro incontro nei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 1938, quando l'Ungheria vinse 2-0.

La Svizzera ha vinto sei delle ultime nove partite contro l'Ungheria (2N, 1P); l’ultima sconfitta della Nazionale elvetica risale al novembre 1998, in un'amichevole a Budapest.

Nelle ultime due partite tra Ungheria e Svizzera sono stati complessivamente segnati 12 gol, con l’Ungheria che ne ha realizzati quattro contro gli otto della Svizzera – entrambe partite di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2018.

L'Ungheria si è qualificata per la terza volta consecutiva agli Europei UEFA, dopo aver partecipato solo a due dei 14 tornei precedenti (1964, 1972). Alla loro prima partecipazione (UEFA EURO 1964) la Nazionale ungherese è arrivata terza, registrando la sua miglior performance nel torneo; da allora, ha vinto solo una delle nove partite disputate (4N, 4P), successo per 2-0 nella fase a gironi di EURO 2016 contro l'Austria.

L'Ungheria ha segnato più gol da sviluppo di palla inattiva rispetto a qualsiasi altra squadra durante le qualificazioni a UEFA EURO 2024 (rigori esclusi), segnando sette gol in tali situazioni (tre da calcio d'angolo, tre da sviluppo di calcio di punizione, uno da punizione diretta).

La Svizzera è alla sua sesta partecipazione ad un Europeo, la terza consecutiva. È anche la prima volta che la Nazionale elvetica si qualifica per sei grandi tornei internazionali di fila (Mondiali ed Europei): infatti, negli ultimi 20 anni, non è riuscita a qualificarsi ad una di queste competizioni solo in un’occasione (EURO 2012).

Svizzera e Francia sono le uniche squadre europee ad aver raggiunto la fase a eliminazione diretta in ciascuno degli ultimi cinque grandi tornei internazionali (Mondiali ed Europei).

La Svizzera è stata eliminata nella fase a gironi in tutte le sue prime tre partecipazioni agli Europei (1996, 2004, 2008); successivamente, ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta in ciascuna delle ultime due edizioni – ottavi di finale nel 2016 e quarti di finale nel 2020.

Escludendo i match arrivati ai calci di rigore, la Svizzera ha vinto solo tre delle 18 partite giocate agli Europei, con sei delle loro ultime otto partite nella competizione che si sono concluse in parità (1V, 1P).

Dominik Szoboszlai ha segnato più gol di qualsiasi altro giocatore dell'Ungheria nelle qualificazioni a UEFA EURO 2024 (4 gol, 3 assist). Il classe 2000 è anche in testa alle classifiche delle occasioni create (23), tiri tentati (28), tiri nello specchio (13), passaggi riusciti nella metà campo avversaria (256), Expected Goals (3.1) ed Expected Assists (2).

Xherdan Shaqiri ha segnato o assistito il 46% dei gol della Svizzera nei principali tornei internazionali negli ultimi 10 anni (dal Mondiale 2014): ha trovato la rete nove volte e ha registrato quattro passaggi vincenti, su un totale complessivo di 28 gol della Svizzera nel periodo.

Dove vedere Ungheria-Svizzera di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Ungheria-Svizzera si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 15 giugno.

Ungheria-Svizzera verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Ungheria - Svizzera sulla Guida TV.

