PREPARTITA

Portogallo - Repubblica Ceca è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 18 giugno alle ore 21:00 allo stadio Leipzig Stadium di Leipzig.

Arbitro di Portogallo - Repubblica Ceca sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Portogallo-Repubblica Ceca ai raggi x: dati storici, trend e curiosità A partire dagli Europei del 1996, questo sarà il quarto incontro tra Portogallo e Repubblica ceca nella competizione: nel periodo solo Italia e Spagna si sono incontrate più volte (cinque, con la sesta che arriverà ad EURO 2024). La Repubblica ceca ha vinto il primo incontro nel 1996 (1-0), mentre il Portogallo ha vinto gli ultimi due (3-1 nel 2008, 1-0 nel 2012).

Il Portogallo ha vinto ciascuna delle ultime quattro partite contro la Repubblica ceca tra tutte le competizioni (10 gol realizzati e uno subito), mantenendo la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre.

Il Portogallo è l'unica squadra ad aver raggiunto la fase a eliminazione diretta in ciascuna delle ultime sette edizioni dei campionati Europei UEFA, una serie iniziata nel torneo del 1996. In generale, il Portogallo ha sempre superato la fase a gironi agli Europei (8/8).

Il Portogallo è stata l'unica squadra a vincere il 100% delle partite nelle qualificazioni a EURO 2024 (10/10). I portoghesi hanno anche segnato più gol di qualsiasi altra squadra (36) e hanno ottenuto il miglior record difensivo (due gol subiti in 10 partite).

La Repubblica Ceca partecipa all'undicesimo Campionato Europeo UEFA (Cecoslovacchia inclusa), l'ottavo consecutivo, una serie ininterrotta dal 1996; solo la Germania (14) e la Francia (9) registrano una striscia aperta di questo tipo più lunga.

La Cecoslovacchia ha vinto il trofeo nel 1976, in una delle uniche due occasioni in cui una finale degli Europei è stata decisa ai rigori (2-2 dts contro Germania Ovest, 5-3 ai rigori). Come Repubblica Ceca, ha invece preso parte anche alla prima finale della competizione decisa da un golden goal (1-2 contro la Germania, Euro 1996).

Dalla sua prima partecipazione come Repubblica Ceca nel 1996, la formazione ceca ha sempre alternato il raggiungimento della fase a eliminazione diretta e l'eliminazione nella fase a gironi degli Europei (finalista nel 1996, fase a gironi nel 2000, semifinalista nel 2004, fase a gironi nel 2008, quarti di finale nel 2012, fase a gironi nel 2016, quarti di finale nel 2020).

Solo due delle ultime 24 partite della Repubblica ceca a UEFA EURO si sono concluse con un pareggio (10V, 12P), entrambe contro la Croazia (2-2 nella fase a gironi del 2016, 1-1 nella fase a gironi del 2020).

Cristiano Ronaldo detiene il record per più partite (25), più gol (14), più assist registrati (sei – dal 1972) e più edizioni con almeno un gol (cinque) nei Campionati Europei UEFA. Il portoghese è anche il giocatore europeo con più presenze nei principali tornei per nazioni, Coppa del Mondo ed Europei messi insieme (47).

A partire dal 1972, Cristiano Ronaldo ha segnato/assistito il doppio dei gol di qualsiasi altro giocatore nei Campionati Europei: 20 in totale (14 gol, sei assist). Michel Platini è secondo con 10 (nove gol e un assist).

Questo sarà il quarto grande torneo per nazioni di Roberto Martínez come allenatore, ma il suo primo con il Portogallo. Il tecnico ha portato il Belgio al terzo posto alla Coppa del Mondo FIFA 2018 e ai quarti di finale di EURO 2020, prima di essere eliminato nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2022.

Patrik Schick ha segnato cinque dei sei gol della Repubblica Ceca al Campionato Europeo 2020. È stato il secondo giocatore ceco ad essere unico o capocannoniere a pari merito in un torneo della competizione dopo Milan Baros nell'edizione del 2004 (cinque gol).

Dove vedere Portogallo-Repubblica Ceca di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Portogallo-Repubblica Ceca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 18 giugno.

Portogallo-Repubblica Ceca verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Portogallo - Repubblica Ceca sulla Guida TV.

