Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Croazia-Albania, match valido per la seconda giornata del girone B di EURO 2024, lo stesso gruppo in cui è inserita l'Italia.14:19

PREPARTITA

Croazia - Albania è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 19 giugno alle ore 15:00 allo stadio Volksparkstadion di Hamburg.

Arbitro di Croazia - Albania sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.

Croazia-Albania ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Croazia e Albania, in qualsiasi competizione. L'Albania ha vinto solo una delle ultime 10 partite in cui ha affrontato una nazione per la prima volta (5N, 4P), battendo le Isole Faroe per 3-1 nel giugno 2023.

La Croazia ha iniziato il suo percorso a EURO 2024 con una sconfitta per 0-3 contro la Spagna, anche se non perde due partite di fila in una edizione di un grande torneo internazionale da EURO 1996 (0-3 contro il Portogallo e 1-2 contro la Germania).

L'Albania ha perso tre delle quattro partite giocate agli Europei (1V), ma ha già segnato tanti gol a EURO 2024 (uno) quanti ne aveva realizzati nell'unica precedente partecipazione alla competizione nel 2016 (uno in tre partite).

La Croazia ha perso tre delle ultime cinque partite ufficiali (2V), contro Turchia (0-1), Galles (1-2) e Spagna (0-3). Si tratta di tanti ko quanti quelli subiti nelle precedenti 29 partite ufficiali (16V, 10N).

La partita persa dall'Albania contro l'Italia è stata la prima sconfitta in un match ufficiale per questa squadra da marzo 2023 (0-1 contro la Polonia) e ha posto fine a una serie di imbattibilità di sette incontri di questo tipo (4V, 3N). Gli albanesi non perdono due gare di fila in competizioni ufficiali da settembre 2022, due sconfitte consecutive in Nations League contro Israele.

La Croazia non è riuscita a segnare nella prima partita contro la Spagna (sconfitta per 0-3), nonostante abbia effettuato 16 tiri e abbia registrato un valore di xG pari a 2.38: questo è stato il valore più alto di Expected Goals registrato dai croati in una partita di un grande torneo internazionale (Mondiali o Europei) in cui non sono riusciti a segnare.

L'unico tiro in porta dell'Albania nella prima giornata, contro l'Italia, è arrivato a 23 secondi dall'inizio della partita, con Nedim Bajrami che ha segnato il gol più veloce nella storia degli Europei.

Nonostante abbia giocato solo 65 minuti contro la Spagna, il centrocampista della Croazia, Luka Modrić, ha effettuato il maggior numero di passaggi che hanno rotto le linee avversarie tra tutti i giocatori scesi in campo nel match (13).

Nedim Bajrami ha segnato o servito un assist in ognuna delle sue ultime tre presenze in Nazionale (due gol e due passaggi vincenti), compresa l’unica rete dell'Albania contro l'Italia.

Negli ultimi tre grandi tornei internazionali (EURO 2020, Mondiali 2022 e EURO 2024), Mateo Kovacic ha portato a buon fine più dribbling (26) e creato più occasioni (14) di qualsiasi altro giocatore della Croazia.

Dove vedere Croazia-Albania di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Croazia-Albania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 19 giugno.

Croazia-Albania verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Croazia - Albania sulla Guida TV.

Il calendario completo di Europei 2024