Danimarca - Inghilterra è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 20 giugno alle ore 18:00 allo stadio Frankfurt Arena di Frankfurt.

Arbitro di Danimarca - Inghilterra sarà Artur Manuel Ribeiro Soares Dias. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Danimarca-Inghilterra ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il quarto incontro tra Danimarca e Inghilterra in un grande torneo internazionale, tra Europei (tre) e Mondiali (uno). Finora la Danimarca non ha vinto nessuno dei tre precedenti (1N, 2P), segnando solo un gol nel parziale, un calcio di punizione diretto di Mikkel Damsgaard nella semifinale di EURO 2020.

Sono stati segnati solo cinque gol negli ultimi quattro incontri tra Danimarca (due) e Inghilterra (tre) in tutte le competizioni.

La Danimarca ha vinto solo una delle ultime sei gare nella fase a gironi degli Europei (1N, 4P): 4-1 contro la Russia a EURO 2020, assicurandosi così la qualificazione agli ottavi di finale.

La Danimarca ha completato 583 passaggi e ha registrato una precisione nei passaggi dell'89% nel pareggio per 1-1 contro la Slovenia nella prima giornata, entrambi record per i danesi in un match degli Europei da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 1980).

L'Inghilterra ha superato per 1-0 la Serbia nella partita inaugurale di EURO 2024: i Tre Leoni non hanno mai vinto le loro prime due partite disputate in un’edizione degli Europei.

L'Inghilterra ha registrato solo 12 tocchi nell'area di rigore della Serbia nella vittoria per 1-0 nella prima giornata, il numero più basso di palloni giocati nell'area di rigore avversaria per gli inglesi in una partita degli Europei a partire dal 2012, contro l'Ucraina (12 anche in quel caso).

L’allenatore dell'Inghilterra Gareth Southgate ha collezionato la sua 20ª panchina in un grande torneo internazionale nella vittoria per 1-0 contro la Serbia nella prima giornata, diventando solo il 16° tecnico a tagliare questo traguardo tra Mondiali ed Europei. L'Inghilterra ha realizzato in media 1.9 gol a partita sotto la sua gestione nei grandi tornei internazionali, il rapporto più alto rispetto a qualsiasi allenatore dei Tre Leoni.

Christian Eriksen ha creato sette occasioni su palla inattiva nel pareggio 1-1 della Danimarca contro la Slovenia, il dato più alto per un giocatore in una partita degli Europei a partire da Gary McAllister, nel 1992 per la Scozia contro la Germania (otto).

Jude Bellingham è diventato il primo calciatore a giocare in due edizioni degli Europei prima di compiere 21 anni nella vittoria dell'Inghilterra per 1-0 sulla Serbia. È anche il secondo giocatore inglese a segnare in due grandi tornei internazionali prima di compiere 21 anni (dopo il centro realizzato contro l'Iran ai Mondiali del 2022), insieme a Michael Owen, che ha trovato la rete ai Mondiali del 1998 e a EURO 2000.

Il danese Christian Eriksen ha segnato il suo primo gol in assoluto agli Europei nel pareggio per 1-1 con la Slovenia. A 32 anni e 123 giorni, è diventato il danese più anziano a trovare la rete agli Europei e il più anziano in un grande torneo internazionale dai tempi del trentatreenne Jon Dahl Tomasson ai Mondiali del 2010.

