La Polonia cambia quattro giocatori rispetto all'XI iniziale visto contro l'Olanda: ancora fuori Lewandowski in attacco, sarà Piatek che affiancherà Buksa, centrocampo rimaneggiato con Slisz e Piotrowski al posto di Szymanski e Romanczuk, mentre al centro della difesa agirà Dawidowicz. L'Austria schiera nuovamente un 4-2-3-1 cambiando i due difensori centrali: stavolta toccherà a Trauner e Lienhart; al centro dell'attacco prima da titolare in questo Europeo per Marko Arnautovic.18:03

Sfida tra le due sconfitte nel corso della prima giornata del girone D di EURO 2024: l'Austria ha chiuso infatti il primo incontro perdendo solo 1-0 in seguito un'autorete, mentre la Polonia è stata sconfitta in rimonta contro l'Olanda, dopo il vantaggio iniziale di Buksa. 17:20

PREPARTITA

Polonia - Austria è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 21 giugno alle ore 18:00 allo stadio Olympiastadion Berlin di Berlin.

Arbitro di Polonia - Austria sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Polonia-Austria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il secondo incrocio tra Polonia e Austria in un grande torneo internazionale (Europeo o Mondiale) dopo l’1-1 nella fase a gironi di EURO 2008 – quello fu l'unico punto conquistato da entrambe nel torneo.

L'Austria ha vinto tre dei primi cinque incontri con la Polonia (2P) tra il 1935 e il 1994. Da allora, non ha vinto alcuno dei successivi cinque match contro questa avversaria (2N, 3P), tutti in partite ufficiali tra il 2004 e il 2019.

La Polonia ha perso 2-1 contro l’Olanda la partita d’esordio di EURO 2024, ma finora non ha mai incassato due sconfitte di fila in una singola edizione degli Europei.

La Polonia ha segnato più di un gol solo in una delle sue 15 partite degli Europei, nella sconfitta per 3-2 contro la Svezia a EURO 2020. Tuttavia, è anche andata a bersaglio in ognuna delle ultime sette nel torneo.

Nella sconfitta per 1-0 dell'Austria contro la Francia, gli austriaci non ha segnato per la prima volta dopo 18 partite. L’ultima volta che sono rimasti due gare di fila senza segnare una delle partite a secco fu proprio contro la Francia, nel settembre 2022.

La Polonia ha perso 2-1 contro l'Olanda nel primo turno, la sua prima sconfitta dopo aver aperto le marcature in una gara degli Europei. In generale, la nazionale polacca ha vinto solo due partite su sette (4N, 1P) agli Europei quando ha segnato per prima (29%): la più bassa percentuale di vittorie tra le nazioni che sono andate in vantaggio in più di cinque partite a partire da EURO 2008, ossia dalla prima partecipazione della Polonia alla competizione.

Sebbene l'Austria abbia avuto più possesso palla (52%), completato più passaggi (401 vs 390) e effettuato più passaggi nell’ultimo terzo di campo (137 vs 108) rispetto alla Francia nel primo turno, l’Austria ha tentato solo cinque tiri e soltanto nello 0-0 contro il Portogallo nel 2016 ha fatto peggio in una gara degli Europei (quattro).

Adam Buksa potrebbe diventare il primo giocatore polacco a segnare in ciascuna delle sue prime due partite agli Europei. Nei grandi tornei, gli unici polacchi ad esserci riusciti in precedenza sono stati Grzegorz Lato e Andrzej Starmach ai Mondiali del 1974, contro Argentina e Haiti.

Dopo aver giocato l'intera partita in ciascuna delle 18 gare della Polonia nei principali tornei tra EURO 2012 e Coppa del Mondo 2022, Robert Lewandowski è stato assente nel primo turno contro l'Olanda; la Polonia non resta per due gare consecutive senza Lewandowski in campo in questi tornei dal suo debutto internazionale, nel settembre 2008.

Contro la Francia, il difensore austriaco Max Wöber è diventato il primo giocatore nella storia degli Europei a segnare un autogol, essere ammonito e sostituito, il tutto nella stessa partita - il suo autogol, inoltre, si è rivelato decisivo per la vittoria della Francia.

Dove vedere Polonia-Austria di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Polonia-Austria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 21 giugno.

Polonia-Austria verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Polonia - Austria sulla Guida TV.

Il calendario completo di Europei 2024