Inizio di gara con la Slovacchia che sta cercando di prendere in mano il pallino del gioco e l'Ucraina che per il momento lascia palleggiare gli uomini di Calzona.15:05

Squadre in campo a Düsseldorf, tutto è pronto per i rispettivi inni nazionali.14:55

La Slovacchia di Francesco Calzona cercherà di ipotecare la qualificazione al prossimo turno di EURO 2024, dopo la sorprendente vittoria all'esordio contro il Belgio, con rete decisiva di Schranz; l'Ucraina di Serhiy Rebrov invece vorrà reagire dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Romania nella prima gara di questo Europeo, per non lasciarsi sfuggire le possibilità di proseguire nella competizione.14:47

Slovacchia - Ucraina è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 21 giugno alle ore 15:00 allo stadio Düsseldorf Arena di Düsseldorf.

Arbitro di Slovacchia - Ucraina sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Slovacchia-Ucraina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Slovacchia ha vinto solo due degli otto incontri con l'Ucraina in tutte le competizioni (3N, 3P), anche se uno di questi è stato un successo per 4-1 nel match più recente, nel novembre 2018.

L'Ucraina ha vinto solo uno dei suoi quattro incontri ufficiali contro la Slovacchia (1N, 2P), battendola 1-0 nel settembre 2018 in UEFA Nations League.

La vittoria per 1-0 della Slovacchia contro il Belgio di lunedì è stata la quarta per questa nazionale in 12 partite in un grande torneo internazionale (Europei/Mondiali) – 2N, 6P. Più nello specifico, finora la Slovacchia ha centrato un solo successo in ogni edizione a cui ha partecipato (Mondiale 2010, EURO 2016, EURO 2020 ed EURO 2024) e potrebbe quindi vincere due match in un singolo torneo di questo tipo per la prima volta nella sua storia.

Con la sconfitta per 3-0 nella prima giornata di EURO 2024, l'Ucraina ha incassato due ko di fila nella competizione subendo almeno tre reti (4-0 contro l'Inghilterra a EURO 2020); nelle 10 precedenti gare nel torneo, non era mai accaduto che questa nazionale perdesse un match con più di due gol di scarto.

La Slovacchia ha vinto 10 delle ultime 14 partite in tutte le competizioni (1N, 3P) – tanti successi quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 38.

L'Ucraina ha registrato il 71,3% di possesso palla nella sconfitta per 3-0 contro la Romania, diventando la prima squadra – da quando Opta raccoglie il dato (dal 1980) – a registrare un possesso maggiore del 70% e a subire tre gol in una gara agli Europei.

L’XI titolare della Slovacchia nella vittoria per 1-0 sul Belgio aveva un'età media di 30 anni e 229 giorni, la più anziana per una nazionale in una partita dell’Europeo dall’Italia contro la Spagna nel 2016 (30 anni 319 giorni). Inoltre, tre giocatori slovacchi avevano più di 35 anni (Dubravka, Pekarik, Kucka) ed è stata la prima volta che una formazione ne contava altrettanti nell'XI titolare nella competizione dalla Francia nel 2008 (Coupet, Thuram e Makelele in due partite).

L’Ucraina ha perso due delle ultime tre gare giocate (1V), tante sconfitte quante nelle 14 precedenti in tutte le competizioni (7V, 5N). Essendo, entrambe le sconfitte, arrivate nel mese di giugno, l’Ucraina potrebbe inoltre incassare tre ko in un solo mese per la prima volta da novembre 2020 (3).

Mykhailo Mudryk è stato il giocatore dell’Ucraina con più tocchi nell'area avversaria (7), più tiri da dentro l'area (2), più dribbling riusciti (3), più duelli vinti (9), più cross tentati (6) e più pressing sugli avversari (52) nella sconfitta per 3-0 contro la Romania nella prima giornata di EURO 2024.

Lo slovacco Ivan Schranz ha segnato il suo quarto gol in 23 presenze con la sua nazionale, firmando la vittoria sul Belgio di lunedì. L'unico giocatore slovacco ad aver segnato più di una rete in un grande torneo internazionale (Europei/Mondiali) finora è stato Robert Vittek ai Mondiali del 2010 (quattro).

