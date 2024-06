PREPARTITA

Belgio - Romania è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 22 giugno alle ore 21:00 allo stadio Cologne Stadium di Köln.

Arbitro di Belgio - Romania sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Belgio-Romania ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Belgio e Romania si incontreranno per la prima volta in uno dei grandi tornei internazionali (Mondiali/Europei). Questo sarà il primo incrocio tra le due formazioni dall'amichevole di Bucarest del novembre 2012 – 2-1 per la Romania in quel caso.

Il bilancio tra Belgio e Romania è finora in perfetto equilibrio in virtù di cinque vittorie a testa e due pareggi. Nel periodo più recente, il Belgio ha vinto solo una delle cinque sfide contro questi avversari (1N, 3P) - 2-1 in amichevole a Liegi nel novembre 2011.

Il Belgio potrebbe perdere le sue prime due partite di un Campionato Europeo per la prima volta. L'ultima volta che è successo in generale in un grande torneo risale al 1930, nella prima edizione del Mondiale.

Dopo la vittoria per 3-0 nel primo turno, la Romania potrebbe vincere due partite nello stesso grande torneo (Coppa del Mondo + EURO) per la terza volta, dopo il 1994 (3 vittorie) e il 1998 (2 vittorie), in entrambi i casi nella Coppa del Mondo.

Dopo una serie di 13 vittorie in 14 partite (1P) nella fase a gironi nei principali tornei (Coppa del Mondo + EURO), il Belgio da allora non ha vinto per tre partite di fila in questa fase (1N, 2P): non accadeva dalle quattro gare consecutive disputate tra EURO 2000 e il Mondiale 2002 (2N, 2P).

Nel primo turno contro l'Ucraina (3-0), la Romania ha ottenuto la sua vittoria più larga di sempre in un grande torneo (Coppa del Mondo + EURO); contro l’Ucraina, inoltre, è stata la seconda volta che la Romania ha segnato almeno tre gol in un Campionato Europeo, su sei edizioni totali a cui ha preso parte (a EURO 2000 segnò quattro gol in un match).

La Romania ha avuto un possesso palla del 29% contro l’Ucraina nel primo turno: dal 1980 (da quando il dato è disponibile), nessuna squadra aveva mai vinto una partita con una percentuale di possesso così bassa agli Europei. Nonostante ciò, la Romania ha subito solo due tiri nello specchio, mai così pochi in un grande torneo dalla partita contro la Francia ad EURO 2008 (1).

Il Belgio non è riuscito a segnare in tre partite consecutive nei grandi tornei (Coppa del Mondo + EURO) per la prima volta (in 74 partite): in queste tre gare i Red Devils hanno registrato 42 tiri, di cui 11 nello specchio, e un valore di Exprected Goals di 5.7.

Nove degli 11 gol dell'attaccante belga Romelu Lukaku tra Campionati Europei e Coppa del Mondo sono arrivati ​​nella fase a gironi, di cui tre a EURO 2020; potrebbe, tuttavia, non riuscire a segnare in due presenze consecutive in un grande torneo per la prima volta dalla Coppa del Mondo 2018 (4 di fila).

Dennis Man ha realizzato due assist nel primo turno contro l’Ucraina, diventando il primo rumeno a fornire più di un assist in una partita del Campionato Europeo; dalla nomina dell’allenatore della Romania Edward Iordănescu nel gennaio 2022, nessun giocatore rumeno ha segnato più di Man (4 gol) e fornito più assist di lui (4) con la maglia della Romania.

Dove vedere Belgio-Romania di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Belgio-Romania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 giugno.

Belgio-Romania verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Belgio - Romania sulla Guida TV.

