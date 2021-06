LIVE PORTOGALLO - FRANCIA 1-1 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Vediamo ora come si dispongono le due squadre sullo scacchiere. Il Portogallo si schiera con il 4-3-3: Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro; João Moutinho, Danilo Pereira, Renato Sanches; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.20:48

Inizia Portogallo-Francia! Primo pallone toccato dai campioni del Mondo in carica!21:00

In questi primissimi minuti è il Portogallo a gestire il pallone, la Francia aspetta nella propria metà campo.21:03

9'

Le squadre si stanno studiando in questo avvio. Entrambe ordinate in fase di non possesso.21:09