Scozia - Ungheria è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 23 giugno alle ore 21:00 allo stadio Stuttgart Arena di Stuttgart.

Arbitro di Scozia - Ungheria sarà Facundo Tello. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

Scozia-Ungheria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Scozia e Ungheria. Tutti i nove precedenti infatti sono stati in amichevoli internazionali (3 vittorie per la Scozia, 4 per l'Ungheria, 2 pareggi).

La Scozia ha vinto due degli ultimi tre incontri con l'Ungheria (1P) e questo sarà il primo match dopo la vittoria esterna per 1-0 nel marzo 2018.

La Scozia potrebbe raggiungere per la prima volta la fase a eliminazione diretta del Campionato Europeo. Anche se ha vinto solo due delle 11 partite disputate nella fase a gironi degli Europei (3N, 6P), entrambe le vittorie sono arrivate nel terzo turno: nel 1992 contro la CIS (3-0) e nel 1996 contro la Svizzera (1-0).

L'Ungheria ha perso entrambe le sue gare finora a EURO 2024, contro Germania e Svizzera. Solo in due grandi tornei la nazionale ungherese ha perso tutte le sue partite, perdendo entrambe le gare a EURO 1972 e tutte le sfide del girone ai Mondiali 1978.

L'undici titolare della Scozia contro la Svizzera nell'ultima gara vedeva un totale di 470 presenze (inclusa quella partita) tra i giocatori schierati, record per la Scozia in una gara internazionale. È stata anche la prima volta per gli scozzesi che la formazione titolare comprendeva cinque giocatori con più di 50 presenze in nazionale: McTominay (51), Hanley (52), McGregor (62), McGinn (68) e Robertson (73).

L'Ungheria ha vinto solo una delle ultime 17 partite disputate nei tornei più importanti (EURO + Coppa del Mondo) contro nazionali europee (5N, 11P): una vittoria per 2-0 sull'Austria al primo turno di EURO 2016.

Esclusi gli autogol, i sei marcatori totali della Scozia negli Europei hanno tutti cognomi che iniziano con “Mc” – McStay, McClair e McAllister nel 1992, McCoist nel 1996, McGregor nel 2020 e McTominay nel 2024. Inoltre, lo stesso vale per i loro quattro assistman (McPherson, McCoist, McAllister, McGregor).

L'Ungheria non ha vinto alcuna delle ultime otto partite agli Europei (4N, 4P). L'unica nazionale ad aver avuto una serie senza vittorie più lunga nella competizione è stata la Russia tra il 1988 e il 2004 (9 gare – comprese quelle giocate come Unione Sovietica/CIS).

Dall'inizio del 2023, Scott McTominay ha segnato otto gol in 10 presenze ufficiali con la nazionale scozzese, solo uno in meno rispetto a tutti gli altri giocatori scozzesi messi insieme nel periodo (9 gol). McTominay ha inoltre tentato quattro dei 13 tiri della Scozia a EURO 2024, nonché giocato otto dei 27 palloni della sua squadra nell'area di rigore avversaria.

Willi Orbán è il miglior giocatore ungherese a EURO 2024 per palle recuperate (12), passaggi riusciti (82) e contrasti effettuati (6), mentre solo Barnabás Varga (16) ha vinto più duelli di Orbán (11) tra gli ungheresi.

Dove vedere Scozia-Ungheria di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Scozia-Ungheria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 23 giugno.

Scozia-Ungheria verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Scozia - Ungheria sulla Guida TV.

