João Félix prova a metterla in mezzo per Cristiano Ronaldo ma la difesa della Georgia respinge.21:14

Georgia che in fase di non possesso difende bassa nella propria metà campo con un 5-3-2 e chiude tutti gli spazi.21:07

GOL! GEORGIA-Portogallo 1-0! Rete di Khvicha Kvaratskhelia. Errore in impostazione del Portogallo, Mikautadze lancia in profondità Kvaratskhelia che col mancino batte Diogo Costa. Guarda la scheda del giocatore Khvicha Kvaratskhelia 21:06

Ampio turnover invece per Roberto Martínez visto che il Portogallo è già sicuro del primo posto. Riposano tutti tranne Diogo Costa, Palhinha e Cristiano Ronaldo che si deve ancora sbloccare in questo Europeo. Il tecnico spagnolo ripropone la difesa a tre con Silva, Pereira, Inacio. A centrocampo insieme Palhinha ci sarà João Neves, mentre Dalot agirà a destra e a sinistra Pedro Neto, entrato bene nella sfida contro la Turchia. Davanti il tridente è composto da Conceição – match winner contro la Repubblica Ceca – e da João Félix che agiranno dietro a Ronaldo.20:28

Questo è solo il secondo incontro in assoluto tra Georgia e Portogallo: i portoghesi vinsero il primo per 2-0 in un'amichevole del maggio 2008.20:24

Georgia - Portogallo è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 26 giugno alle ore 21:00 allo stadio Arena AufSchalke di Gelsenkirchen.

Arbitro di Georgia - Portogallo sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Il Portogallo si è qualificato per la fase ad eliminazione diretta in tutte e nove le partecipazioni ai Campionati Europei, estendendo il miglior record di questo tipo (100%) nella storia della competizione.

La Georgia (1N, 1P) è alla ricerca della prima vittoria in uno dei grandi tornei internazionali (Mondiale + Europei): l'unica squadra europea che ha ottenuto contro il Portogallo la sua prima vittoria in assoluto è stata la Grecia (2-1), a EURO 2004, torneo poi vinto proprio dalla squadra ellenica.

Il Portogallo ha vinto entrambe le partite giocate nella fase a gironi di EURO 2024, più vittorie di quante ne aveva ottenute nelle edizioni 2016 e 2020 messe assieme (1V, 4N, 1P). Solo a EURO 2000 la formazione portoghese ha ottenuto tre successi nelle tre gare della fase a gironi in una singola edizione del torneo.

Nelle prime due giornate di EURO 2024, la Georgia è la formazione che ha subito più tiri totali (49), più conclusioni nello specchio della porta (20) e che ha registrato il valore di Expected Goals contro più alto (6.1). Tuttavia, Giorgi Mamardashvili è stato il portiere con più parate effettuate (16), oltre ad essere quello ad aver evitato più gol (3.05) in base al valore di Expected Goals basato sui tiri subiti nello specchio nelle prime due giornate - ha subito quattro gol (escluse le autoreti), nonostante abbia avuto un valore di xG contro di 7.05.

Il Portogallo ha beneficiato di un autogol in entrambe le partite disputate a EURO 2024 – solo la Spagna nell'edizione 2020 ha avuto più autogol a favore in un singolo Campionato Europeo (tre); tuttavia, nessuna squadra ha mai collezionato un autogol a favore per tre partite di fila nella fase finale della competizione.

Cristiano Ronaldo ha giocato 49 partite tra Campionati Europei (27) e Mondiali (22) messi assieme. Il portoghese potrebbe diventare il primo giocatore europeo nella storia a collezionare 50 presenze nei grandi tornei internazionali (Mondiali + Europei).

Entrambi i gol realizzati dalla Georgia nel Campionato Europeo sono stati segnati da Georges Mikautadze. Solo Gerd Müller (Germania) e Hristo Stoichkov (Bulgaria) hanno segnato ciascuno dei primi tre gol assoluti di una squadra nella competizione.

Bruno Fernandes ha preso parte a 28 gol nelle ultime 23 presenze con il Portogallo in tutte le competizioni (15 reti e 13 assist).

Nelle prime due giornate di EURO 2024, il portoghese Vitinha ha subito più falli (sette) di qualsiasi altro giocatore. Ha subito tre falli contro la Repubblica Ceca alla prima giornata e quattro contro la Turchia alla seconda; l'ultimo giocatore a subire almeno tre falli in tutte e tre le partite della fase a gironi in una singola edizione della fase finale dell’Europeo è stato il polacco Grzegorz Krychowiak nel 2016 (ancora in lizza in questo europeo anche il georgiano Khvicha Kvaratskhelia), mentre l'ultimo portoghese è stato Luís Figo nel 2004.

Dove vedere Georgia-Portogallo di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Georgia-Portogallo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 giugno.

Georgia-Portogallo verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

