LIVE CROAZIA - SPAGNA 1-1 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Croazia e Spagna si affrontano per la terza volta tra Europei e Mondiali, dopo che entrambi i precedenti sono arrivati nella fase a gironi di un Europeo. Il bilancio recita un successo per parte: Spagna nel 2012 e Croazia nel 2016.17:22

La vincente di questo match sfiderà la nazionale vincitrice della sfida di questa sera tra Francia e Svizzera per i quarti di finale.17:25

Vediamo ora come si dispongono le due squadre sullo scacchiere. La Croazia si schiera con il 4-3-3: Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Rebic.17:27

Filtrante di Laporte per l'inserimento di Gayà sulla fascia sinistra. Livakovic è attento in uscita e blocca il pallone.18:03

Sul calcio piazzato, García ci prova di testa ma il suo tentativo è troppo centrale e debole per sorprendere Livakovic.18:10

Pedri serve Koke al centro dell'area con un passaggio illuminante, il numero 6 spagnolo centra però a tu per tu Livakovic in uscita. Corner per la Spagna.18:17