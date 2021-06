LIVE INGHILTERRA - GERMANIA 1-0 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Wembley Stadium

Città: London

Capienza: 90000 spettatori17:11

Benvenuti alla diretta scritta tra Inghilterra e Germania, gara valida per gli ottavi di finale Euro 2020.17:11

L'Inghilterra è arrivata prima nel Gruppo D grazie a due vittorie contro Croazia e Repubblica Ceca e ad un pareggio contro la Scozia.17:18

La Germania si è qualificata come seconda della classe nel Gruppo F alle spalle della Francia contro la quale ha perso alla prima giornata, per poi trovare quella che finora è stata l'unica vittoria tedesca nella competizione contro il Portogallo e pareggiare l'ultimo match del girone contro l'Ungheria.17:17

La Nazionale tedesca è l'ultima reduce del girone di ferro, dopo la sconfitta del Portogallo per 1-0 contro il Belgio e la clamorosa esclusione della Francia maturata ieri sera ai calci di rigore ad opera della Svizzera.17:21

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Inghilterra scende in campo con un 3-4-3: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Philips, Rice, Shaw - Saka, Kane, Sterling. A disposizione: Grealish, Henderson, Rashford, Ramsdale, Mings, Coady, Sancho, Mount, Foden, Johnstone, James, Bellingham.17:26

FORMAZIONI UFFICIALI: La Germania risponde con un 3-4-2-1: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens - Havertz, Müller - Werner. A disposizione: Halstenberg, Volland, Gnabry, Leno, Musiala, Süle, Neuhaus, Sané, Gündogan, Trapp, Can, Koch.17:32

Gareth Southgate si affida ancora a Kane e Sterling. Il capitano inglese è ancora alla ricerca del suo primo gol nella competizione, mentre il talento del Manchester City ha segnato entrambe le reti sin qui realizzate dai Tre Leoni. Completa il tridente Saka, titolare per la seconda partita consecutiva dopo che nei primi due match di Euro 2020 era stato Foden a partire dal primo minuto.17:37

Joachim Löw lascia in panchina Gündogan, già autore di due reti a Wembley quando vestiva la casacca del Borussia Dortmund in occasione della finale di Champions League del 2013, ripetendosi poi anche con la maglia del Manchester City in Premier League. Al suo posto, alla prima presenza da titolare in questo Europeo, giocherà Goretzka, già decisivo per il passaggio del turno con il suo gol al minuto 84 contro l'Ungheria nell'ultima partita del girone.17:49

Il match si gioca a Wembley, che nonostante sia aperto solo per circa il 50% della sua capienza, darà senza dubbio una spinta in più ai padroni di casa.17:49

Le squadre stanno ultimando il riscaldamento: tra pochi minuti sarà l'arbitro olandese Danny Makkelie a dare il via a una delle sfide più attese di questi ottavi di finale di Euro 2020.17:51

Inizia il macth! Primo pallone giocato dalla Germania.18:01

2' Parte subito all'attacco l'Inghilterra: calcio di punizione dalla trequarti di Shaw, ma il pallone diretto verso Kane è corto e viene allontanato dalla difesa tedesca.18:02

3' Partita subito divertente con la Germania che risponde subito all'offensiva inglese. Cross interessante di Kimmich respinto sul fondo per il primo corner della partita. Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio d'angolo.18:04

5' Tiro da lontano di Goretzka, ma la conclusione non è precisa e il pallone si spegne sul fondo.18:05

8' Inghilterra in difficoltà, la Germania guadagna una punizione ancora con Goretzka che s'inserisce molto bene su un pallone geniale di Müller e viene steso al limite. Calcio di punizione da posizione interessantissima.18:08

8' La prima ammonizione della partita arriva ai danni di Rice, autore del fallo su Goretzka.18:09

10' Gran botta rasoterra di Havertz sul calcio di punizione dopo un tocco di Kroos, ma Trippier è ben posizionato e riesce a respingere.18:10

13' Germania in fiducia che tiene saldamente in mano le redini del match in questa fase. Inghilterra che fatica a costruire azioni pericolose.18:12

13' Saka cerca di interrompere con uno spunto personale sulla fascia destra il dominio territoriale tedesco, guadagnando un interessante calcio di punizione.18:13

14' Sugli sviluppi del calcio da fermo, Maguire svetta di testa ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.18:14

16' Grandissimo spunto di Sterling che da lontano fa partire un destro a giro preciso e potente sul quale Neuer effettua un grande intervento e mette in corner. Trippier batte l'angolo per Maguire, che tutto solo al centro dell'area non riesce a dare sufficiente forza al pallone che termina centralmente tra le braccia dell'estremo difensore tedesco.18:17

19' Adesso è cresciuto il ritmo della partita e l'Inghilterra sta prendendo fiducia: il match si fa più equilibrato in questa fase.18:19

23' Punizione da buona posizione per l'Inghilterra per un fallo di Goretzka su Saka. Shaw cerca di mettere un pallone lungo sul secondo palo, ma la difesa tedesca allontana.18:24

25' Ancora un calcio di punizione per la Nazionale Inglese: stavolta è Shaw a subire un fallo da Ginter al limite sinistro dell'area.18:25

25' Seconda ammonizione del match che arriva proprio per l'autore del fallo, Matthias Ginter. Un giallo per parte adesso.18:27

26' La battuta di Trippier viene intercettata da Kimmich, che devia in corner. Sugli sviluppi, Maguire non trova ancora una volta la porta.18:29

29' Prova a farsi vedere nuovamente in avanti la Germania, ma il lancio di Gosens per Havertz non è preciso e la difesa inglese allontana il pericolo.18:28

32' Bella occasione della Germania: Kimmich rientra sul sinistro dalla fascia destra ed effettua un buon cross a rientrare sul secondo palo, ma né Werner né Gosens riescono ad intervenire.18:32

32' Seconda occasione in un minuto: Havertz effettua un gran passaggio tra le linee per Werner che inquadra la porta con il suo sinistro ma trova un impeccabile Pickford in uscita sulla sua strada che gli nega la gioia del gol.18:33

35' È tornata a spingere la Germania che si fa ancora vedere in avanti con Kimmich, ma il giocatore del Bayern Monaco viene fermato in offside.18:35

38' Partita dai ritmi serrati: adesso è la squadra inglese che prova a sfondare con il solito Saka, che scambia con Phillips, ma l'onnipresente Goretzka riesce ancora una volta ad allontanare la minaccia al momento del cross rasoterra.18:38

43' Ancora una punizione in posizione offensiva per l'Inghilterra, stavolta guadagnata da Harry Kane che viene steso da Goretzka, ma l'arbitro Makkelie non estrae il giallo. Sugli sviluppi Trippier cerca ancora il capitano inglese, anticipato da una giocata fondamentale di Hummels.18:45

45' Secondo ammonito tra le fila inglesi: Kalvin Phillips entra male su Kroos e l'arbitro lo punisce col giallo.18:46

45'+2' Occasione clamorosa per Harry Kane! Sterling prova a sfondare, la palla termina sui piedi di Kane che non tira di prima. Sul controllo è ancora strepitoso Hummels che con il suo intervento in scivolata salva la Germania.18:47

45'+2' Finisce qui la prima frazione di gioco. Squadre a riposo sul punteggio di 0-0.18:48

La Germania comincia meglio, ma dopo il primo quarto d'ora è l'Inghilterra ad emergere soprattutto con alcune iniziative di Sterling e Saka che portano a numerosi calci di punizione in zona offensiva per gli inglesi. La squadra di Southgate però non sfrutta le occasioni, e la Germania torna a farsi vedere in avanti con una grandissima occasione targata Havertz-Werner, ma Pickford salva i Tre Leoni. Nei minuti finali, Kane si divora il vantaggio grazie anche ad un monumentale intervento di Hummels a pochi passi dalla linea di porta. Poche occasioni nitide ma elevatissima intensità in questi primi 45 minuti; vedremo cosa ci riserverà il secondo tempo.18:55

La partita non sta deludendo le aspettative: la rivalità tra le due squadre è tanta e la posta in gioco altissima, e questo si riflette sugli elevati ritmi del match. Vedremo se durante l'intervallo i due allenatori proveranno a fare delle mosse per spostare gli equilibri in vista della seconda frazione di gioco.18:56

46' Si riparte! È l'Inghilterra a giocare il primo pallone di questo secondo tempo.19:02

46' Nessun cambio durante l'intervallo, le squadre sono tornate in campo con gli stessi 22 protagonisti della prima frazione di gioco.19:03

48' Azione insistita della Germania! Kroos sfonda in area, la palla dopo una serie di rimpalli termina tra i piedi di Gosens, che cerca e trova Havertz sul secondo palo. Il talento del Chelsea calcia benissimo al volo e Pickford deve superarsi per salvare la porta dell'Inghilterra.19:07

51' Reagisce subito l'Inghilterra che torna a farsi vedere in avanti col solito Trippier, ma il suo assist per l'avanzata di Walker viene allontanato da Rudiger in fallo laterale.19:08

53' Buona occasione ancora per la Germania, ma il cross di Kimmich è leggermente troppo alto per la testa di Gosens e Pickford allontana.19:10

54' Resta a terra Harry Kane dopo un contrasto. Il capitano inglese si tiene il ginocchio sinistro, ma sembra che abbia subito solo una botta e sia in grado di proseguire.19:11

57' Ritmi che si stanno alzando come nel primo tempo: prima Sterling prova a creare un'occasione con una giocata individuale, poi sulla ripartenza è il turno di Werner. In entrambi i casi chiudono bene le difese di Germania e Inghilterra.19:15

59' Resta a terra Saka dopo un contrasto in contropiede con Ginter, ma l'intervento del difensore tedesco è sul pallone e l'arbitro Makkelie fa bene a far proseguire nonostante le timide proteste inglesi.19:17

62' Manovra avvolgente dell'Inghilterra, ma il cross di Sterling è debole e termina tra le braccia di Neuer.19:19

65' Ancora la Germania con il solito Havertz che trova Werner al limite sinistro dell'area di rigore con un bel tocco di esterno. Il cross rasoterra dell'attaccante tedesco però è leggermente impreciso e Gosens non riesce ad arrivare sul pallone.19:25

68' Primo cambio nella Germania: esce Timo Werner, entra Serge Gnabry.19:26

69' Prima sostituzione anche per l'Inghilterra: fuori Bukayo Saka, dentro Jack Grealish.19:26

72' L'Inghilterra cerca di fare la partita in questi 20 minuti finali. Phillips guadagna un calcio di punizione nella metà campo avversaria.19:29

72' Robin Gosens è il secondo ammonito del match tra i tedeschi per il fallo ai danni di Phillips.19:29

73' Resta a terra Trippier, che richiede l'intervento dello staff medico inglese per quello che sembra essere un problema muscolare.19:34

75' GOL! inghilterra-DANIMARCA 0-2! Rete di Raheem Sterling! Grandissima azione corale dell'Inghilterra, con Shaw che dopo un bel lavoro di Kane mette in mezzo un cross rasoterra per l'accorrente Sterling, che realizza il suo terzo gol in quattro partite!19:34