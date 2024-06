PREPARTITA

Inghilterra - Slovacchia è valevole per gli ottavi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 30 giugno alle ore 18:00 allo stadio Arena AufSchalke di Gelsenkirchen.

Arbitro di Inghilterra - Slovacchia sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Inghilterra-Slovacchia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Inghilterra ha vinto cinque delle sei sei sfide contro la Slovacchia – tuttavia, l’unica volta in cui non ha trovato il successo è stata a EURO 2016 nell’unico incontro giocato contro questa nazionale in un grande torneo internazionale: un pareggio a reti bianche nel quale I Tre Leoni hanno effettuato il loro maggior numero di conclusioni (29) in un singola partita degli Europei (dal 1980).

La Slovacchia ha segnato per prima in tre delle sei gare contro l’Inghilterra ma ha perso ognuno di questi incontri per 2-1: i due giocati nelle qualificazioni a EURO 2004 e quello disputato durante le qualificazioni al Mondiale 2018 nel settembre 2017.

Questa sarà la terza occasione in cui l’Inghilterra disputa gli ottavi di finale del Campionato Europeo, dopo la sconfitta subita per 2-1 contro l’Islanda a EURO 2016 e il successo per 2-0 contro la Germania a EURO 2020. I Tre Leoni potrebbe raggiungere i quarti di finale del Campionato Europeo in due edizioni di fila per la prima volta.

Per la terza volta, la Slovacchia parteciperà alla fase a eliminazione diretta di un grande torneo internazionale. Tuttavia, gli slovacchi sono stati eliminati agli ottavi di finale entrambe le volte, perdendo 2-1 contro l'Olanda al Mondiale 2010 e 3-0 contro la Germania a EURO 2016.

L’Inghilterra ha subito 26 tiri nella fase a gironi di EURO 2024, esattamente lo stesso numero incassato in questa fase nella precedente edizione del torneo, anche se con ben sette tiri in più tentati che nel 2020 (29 vs 22). Tuttavia, gli inglesi hanno giocato solo 53 palloni in area avversaria, solamente nel 2012 hanno fatto peggio nella fase a gironi della competizione (41).

La Slovacchia ha tentato 37 tiri di cui 13 nello specchio della porta nella fase a gironi di EURO 2024, entrambi record per questa rappresentativa in un grande torneo internazionale. Infatti, a EURO 2020, gli slovacchi hanno calciato solamente due volte in tre incontri giocati.

L'Inghilterra è la squadra che ha collezionato più clean sheet nelle ultime due edizioni dell’Europeo (sette in 10 partite), tutti con Jordan Pickford in porta. Gli unici portieri con più clean sheet dell’inglese nella fase finale di questa competizione sono lo spagnolo Iker Casillas (nove), l'olandese Edwin van der Sar (otto) e l'italiano Gianluigi Buffon (otto).

La Slovacchia è la squadra che ha schierato l’XI titolare con l’età media più alta nella fase a gironi di EURO 2024 (30 anni e 218 giorni). I giocatori slovacchi di 35 o più anni hanno trascorso in campo 809 minuti finora, solo l’Italia ad Euro 2016 ne ha concessi di più a over 35 in una singola edizione di un Europeo. (870).

Harry Kane ha segnato sei gol con la maglia dei Tre Leoni nelle ultime sei gare giocate nella fase a eliminazione diretta di un grande torneo internazionale (due in due incontri nel Mondiale 2022, quattro reti in quattro gare a EURO 2020). In generale, l’attaccante è il giocatore inglese che ha realizzato più reti in questa fase tra Mondiali e Europei (sette).

Solo Toni Kroos (130) ha effettuato più verticalizzazioni nella fase a gironi di EURO 2024 di Milan Skriniar (92), i cui 203 passaggi riusciti finora in questo torneo rappresentano un primato per un giocatore slovacco in una singola edizione di un grande torneo internazionale.

Dove vedere Inghilterra-Slovacchia di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Inghilterra-Slovacchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 30 giugno.

Inghilterra-Slovacchia verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Inghilterra - Slovacchia sulla Guida TV.

Il calendario completo di Europei 2024