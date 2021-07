Italia e Spagna si sono incontrate nove volte in precedenza agli Europei o ai Mondiali, con gli Azzurri che hanno vinto in quattro occasioni e la Furie Rosse in una (4N). Questa sfida farà di Italia-Spagna la partita più giocata tra due Nazionali europee in uno dei maggiori tornei internazionali (Europei e Mondiali).20:08