(5) OKAY YOKUSLU (C)

(17) IRFAN CAN KAHVECI (C)

Olanda - Turchia è valevole per i quarti della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 6 luglio alle ore 21:00 allo stadio Olympiastadion Berlin di Berlin.

Arbitro di Olanda - Turchia sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Olanda-Turchia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il 15° incontro tra Olanda e Turchia (sei vittorie dell'Olanda, quattro pareggi, quattro vittorie della Turchia fino ad oggi), ma il primo in un grande torneo internazionale (Europei/Mondiali).

Nelle ultime due partite tra Olanda e Turchia sono stati complessivamente segnati 13 gol (6.5 in media a partita): vittoria per 4-2 della Turchia a marzo 2021 e successo per 6-1 dell'Olanda a settembre 2021, entrambe nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo del 2022.

L'Olanda ha passato il turno cinque delle ultime sette volte che ha giocato un quarto di finale di un grande torneo internazionale (Europei/Mondiali), anche se una delle due eccezioni è stata la più recente: sconfitta ai rigori contro l'Argentina nella Coppa del Mondo del 2022. Questo sarà il primo quarto di finale di un Europeo per gli Oranje dal 2008, quando persero 3-1 contro la Russia.

La Turchia ha raggiunto i quarti di finale di un grande torneo internazionale (Europei/Mondiali) per la quarta volta nella sua storia, dopo EURO 2000, la Coppa del Mondo del 2002 ed EURO 2008. Negli ultimi due ha raggiunto la semifinale, mentre ad EURO 2000 venne eliminata perdendo 0-2 contro il Portogallo.

L'Olanda ha passato il turno solo in tre delle ultime nove sfide ad eliminazione diretta disputate agli Europei. Dopo aver battuto la Romania per 3-0 negli ottavi di finale di quest'anno, gli Oranje potrebbero vincere due incontri ad eliminazione diretta in una singola edizione del torneo solo per la seconda volta dopo EURO 1988, quando vinsero la competizione.

La Turchia potrebbe vincere tre partite consecutive agli Europei per la prima volta nella propria storia, e solo per la seconda in un grande torneo internazionale (Europei/Mondiali), dopo esserci riuscita nella Coppa del Mondo del 2002.

La Turchia ha ricevuto 18 ammonizioni ad EURO 2024; nella storia degli Europei, solo la Repubblica Ceca nel 1996 ha ricevuto più cartellini in una singola edizione (20 – 19 gialli, un rosso). La nazionale turca ha raccolto almeno due cartellini in ciascuna delle ultime 24 partite dei grandi tornei internazionali (Europei/Mondiali).

Durante la Coppa del Mondo 2022 ed EURO 2024, l'unico giocatore europeo con più gol all’attivo di Cody Gakpo (sei) è Kylian Mbappé (nove). Tutti e sei i gol di Gakpo sono arrivati ​​in partite differenti: gli unici giocatori olandesi ad aver segnato in più gare diverse nei grandi tornei internazionali (Europei/Mondiali) sono Dennis Bergkamp (10), Robin van Persie (otto) e Wesley Sneijder (sette).

Tra fase a gironi e ottavi di finale, solo Joshua Kimmich (14) e Kevin De Bruyne (11) hanno effettuato più Line Breaking Passes che hanno superato la linea difensiva avversaria ad EURO 2024 rispetto a Tijjani Reijnders (10). Cinque di questi passaggi di Reijnders sono arrivati contro la Romania, più di qualsiasi altro giocatore in una singola partita del torneo.

Sono sei le presenze da titolari di giocatori Under-20 per la Turchia ad EURO 2024: tre di Kenan Yildiz e tre di Arda Güler – eguagliato il record stabilito dalla Spagna ad EURO 2020 (sei anche in quel caso, tutte di Pedri). Inoltre, Güler (un gol e un assist) è uno dei soli tre U20 ad aver sia segnato che servito un passaggio vincente in un singolo Europeo, dopo Wayne Rooney (4G+1A) e Cristiano Ronaldo (2G+2A) ad EURO 2004.

Dove vedere Olanda-Turchia di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Olanda-Turchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 luglio.

Olanda-Turchia verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

