Sesto incontro tra Spagna e Francia in un grande torneo internazionale (Mondiali/Europei). La Francia ha vinto tre sfide (2-0 nella finale di EURO 1984, 2-1 nei quarti di EURO 2000, 3-1 negli ottavi di finale del Mondiale 2006), mentre la Spagna ha vinto la più recente, 2-0 nei quarti di finale di EURO 2012. L'Altra partita è stata un pareggio per 1-1 durante la fase a gironi di EURO 1996.19:49

De la Fuente lancia Navas e Nacho al posto degli squalificati Carvajal e Le Normand in un reparto difensivo completato poi da Laporte e Cucurella. In mediana al fianco di Rodri e Fabian Ruiz spazio per Olmo al posto dell'infortunato Pedri mentre in attacco conferme per Yamal e Nico Williams ai lati di Morata.20:18