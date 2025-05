F1 Gp Monaco diretta LIVE: Norris dalla pole, Leclerc e la Ferrari sognano in prima fila. Hamilton parte 7°

Cronaca in diretta

C’è una Ferrari in prima fila, è quella di Charles Leclerc che dopo aver accarezzato il sogno della pole ne culla un altro, bissare il successo dello scorso anno. Ma sarà la McLaren di Norris a partire davanti a tutti nel GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. La classifica piloti è attualmente così composta:

Oscar Piastri (146 pt.) Lando Norris (133 pt.) Max Verstappen (124 pt.) George Russell (99 pt.) Charles Leclerc (61 pt.)

La pole position del Gran Premio di Monaco la prende Lando Norris. Giro monstre per la McLaren dell’inglese che all’ultimo respiro ha beffato la Ferrari di Charles Leclerc per 109 millesimi. Resta però la bella prestazione della rossa rinata sulle stradine del principato come dimostra il 4° tempo di Lewis Hamilton appena dietro l’altra McLaren di Oscar Piastri con Max Verstappen solo quinto.

L’inglese poi sarà penalizzato di tre posizioni per l’impeding all’olandese in Q1. Disastro per le Mercedes con Russell e Antonelli eliminati in Q2 e costretti a partire nelle retrovie. Il Gran Premio di Monaco si disputa sul Circuito di Montecarlo. Sono previsti 78 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 25 maggio 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:09.954

McLaren 2. Charles Leclerc 1:10.063

Ferrari 2ª fila 3. Oscar Piastri 1:10.129

McLaren 4. Max Verstappen 1:10.669

Red Bull 3ª fila 5. Isack Hadjar 1:10.923

Racing Bulls 6. Fernando Alonso 1:10.924

Aston Martin 4ª fila 7. Lewis Hamilton*** 1:10.382

Ferrari 8. Esteban Ocon 1:10.942

Haas 5ª fila 9. Liam Lawson 1:11.129

Racing Bulls 10. Alexander Albon 1:11.213

Williams 6ª fila 11. Carlos Sainz 1:11.362

Williams 12. Yuki Tsunoda 1:11.415

Red Bull 7ª fila 13. Nico Hülkenberg 1:11.596

Kick Sauber 14. George Russell s.t.

Mercedes 8ª fila 15. Kimi Antonelli s.t.

Mercedes 16. Gabriel Bortoleto 1:11.902

Kick Sauber 9ª fila 17. Pierre Gasly 1:11.994

Alpine 18. Franco Colapinto 1:12.997

Alpine 10ª fila 19. Lance Stroll* 1:12.563

Aston Martin 20. Oliver Bearman** 1:11.979

Haas

* Stroll penalizzato di quattro posizioni

** Bearman penalizzato di dieci posizioni

*** Hamilton penalizzato di tre posizioni.