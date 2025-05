F1 Gp Monaco diretta prove libere LIVE: fp1, Leclerc prima tampona Stroll poi fa il miglior tempo. Hamilton nono

Ultimo aggiornamento: 23-05-2025 14:41

Riassunto dell'evento

Circuito Monte Carlo, 23 maggio 2025 – Inizia decisamente nel segno di Charles Leclerc il week end del Gran Premio di Monaco. Il padrone di casa, vincitore lo scorso anno nella prima sessione di prove libere, ha dapprima tamponato Stroll a inizio fp1 per solita negligenza del canadese, poi ha stampato il miglior tempo in 1:11.964.

Alle sue spalle la Red Bull di Verstappen poi la McLaren di Norris quindi Albon, Piastri, Russell, Sainz, Gasly e solo nono Lewis Hamilton con l’altra Ferrari. Oltre l’incidente tra Leclerc e Stroll tanti i problemi di traffico con protagonista in negativo Kimi Antonelli alla sua “prima” in F1 tra le stradine del principato, alla fine 11°. Seconde libere alle 17

Via al week end del Gran Premio di Monaco. La F1 tornata in Europa la scorsa settimana a Imola ritorna in pista per quella che è la cosa più glamour e più atipica del Mondiale giunto all’ottava tappa. Si comincia col classico programma: due sessione di prove libere, le fp1 alle 13.30 e le fp2 alle 17. “Prima” tra le stradine del Principato per Hamilton sulla Ferrari con Leclerc che ricerca la magia dello scorso anno.

