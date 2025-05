Monaco, Hamilton nervoso: il ruolo nel film sulla F1, giudizio dei piloti, silenzio sul forfait di Verstappen

Lewis Hamilton nella veste di produttore ha vissuto con tensione la "prima" del film sulla F1 insieme ai suoi colleghi piloti che hanno dato un giudizio positivo. Intanto Verstappen ha spiegato il motivo della sua assenza

Non solo pilota. Ma anche imprenditore e benefattore. Lewis Hamilton in questi anni è diventato un marchio a tutto tondo. Qualche settimana fa ha partecipato nel co-chair all’evento Met Gala 2025. La sua fondazione porta avanti diverse iniziative benefiche. Inoltre il pilota della Ferrari figura tra i produttori del film sulla F1, diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, con protagonista Brad Pitt. Per questo motivo ha svelato di essere stato molto nervoso durante la proiezione in anteprima e riservata della pellicola ai piloti e team principal mercoledì sera proprio a Monaco. Evento a cui era assente (in)giustificato Max Verstappen.

Piloti al cinema per la “prima” di F1 – Il Film

La Grimaldi Arena del Principato di Monaco si è trasformata per una sera in una sorta di Festival di Cannes con annesso tappeto rosso che ha accolto le personalità più in vista del circus. A cominciare dai piloti. Tutti presenti (o quasi). I piloti di Formula 1 e i responsabili delle scuderie hanno potuto vivere una serata speciale prima del Gran Premio di Monaco grazie alla proiezione, in esclusiva, dell’attesissimo film sulla F1 diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, Brad Pitt che è anche il protagonista principale.

C’era ovviamente Lewis Hamilton che si è presentato solo, single incallito mentre tutti gli altri sono arrivati in compagnia delle rispettive compagne, a cominciare dall’altro pilota Ferrari, Charles Leclerc con la fidanzata storica Alexandra Saint Mleux e ancora Sainz con Rebecca Donaldson e così via. Senza dimenticare i vari team principal.

Hamilton nervoso: “Temevo il giudizio dei colleghi piloti”

Previsto per l’uscita internazionale il 25 giugno e per il lancio in Nord America il 27 giugno, “F1 – Il Film” tra gli altri vede tra i produttori Lewis Hamilton. “C’erano tutti i piloti lì. Ero seduto in mezzo ed ero nervoso – ha detto il pilota della Ferrari – Ho pensato, ‘Oddio, l’hanno visto tutti per la prima volta’. Ed è stato fantastico guardarsi intorno e vedere alcune delle reazioni, in particolare dei piloti. Mi interessava molto cosa pensassero i miei colleghi, e volevo che ne avessero un’opinione positiva”.

Hamilton continua il suo racconto: “E poi ho scritto loro, sai, tipo, ‘Apprezzo le vostre opinioni sincere al riguardo’. Perché di sicuro, ci sono momenti in cui pensi, ‘Ehi, forse è il momento sbagliato per una sosta strategica’, o qualsiasi altra cosa. Ma penso che la cosa grandiosa sia che il suono è fantastico, l’immagine è incredibile. È qualcosa che non è mai stato fatto prima in Formula 1, quindi sono davvero orgoglioso”

E ancora, Lewis loda l’esperienza unica e incredibile, dietro e davanti le riprese: “Per me è stata un’esperienza davvero, davvero interessante e incredibile avere l’opportunità di lavorare con Joe [Kosinski, regista] e Jerry [Bruckheimer, produttore] e imparare da loro, vedere cosa succede quando si realizza un film, il trattamento della prima sceneggiatura, che era composta dalle prime 30 pagine, per poi vederlo trasformarsi in una storia”.

Il parere degli altri piloti

A leggere e sentire i pareri degli altri piloti, raccolti da FormulaPassion.it, Lewis Hamilton può stare tranquillo. L’altro pilota della Ferrari, Charles Leclerc: “La narrazione è fantastica e le scene sono incredibili. Mi è piaciuto davvero molto. Non è solo per i fan, ma per un pubblico più ampio”. Andrea Kimi Antonelli: “Penso che sia davvero fantastico. Ha una storia fantastica che piacerà molto alla gente”. Fernando Alonso: “Ci sono un paio di cose che non accadranno mai nella realtà, ma è molto originale e rappresentativo”.

Lando Norris: “L’ho trovato un film molto bello, con una bella trama. Per me la storia è fantastica e molto stimolante”. Carlos Sainz: “Mi è piaciuto davvero molto. Qualcuno penserà a troppe americane hollywoodiane. Ma sinceramente mi sono piaciute”.

Verstappen spiega l’assenza ma giocava al simulatore

Tra i piloti c’erano solo due assenti. Lance Stroll ma soprattutto mancava del tutto il 4 volte campione del mondo Max Vertappen. Che ha preferito restare a casa, lui che ha la residenza a Monaco, ma soprattutto ha passato il tempo un po’ con la neonata figlia Lucy ma anche al simulatore gareggiando all’IRacing il campionato virtuale al quale è iscritto con il suo Team RedLine.

Alla domanda specifica sulla sua assenza, SuperMax ha risposto: “Ho informato la FOM che non sarei stato presente. Volevo trascorrere più tempo a casa, avere maggior tempo per la mia privacy. Penso che uscirà il 27 giugno quindi lo scaricherò da Apple. C’era l’opportunità di guardarlo in anteprima è vero, ma se lo guardo tra tre o quattro settimane, va bene lo stesso. Ho sentito cose positive sul film, quindi sono sicuro che sarà emozionante.”