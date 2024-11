F1 Gp Qatar diretta qualifiche Sprint: che Ferrari! Leclerc miglior tempo nelle libere poi le McLaren e Sainz

Ultimo aggiornamento: 29-11-2024 15:42

Riassunto dell'evento

Circuito Losail, 29 novembre 2024 – Il week end del Gran Premio del Qatar entra subito nel vivo già al primo giorno. Penultima prova del Mondiale ma ultima Sprint Race della stagione. Quindi venerdì già di verdetti con la Sprint Qualify o Shootout alle 18.30 che dir si voglia per definire la griglia di partenza della corsa veloce.

Inizia bene il week end del Gran Premio del Qatar per la Ferrari e in particolare per Charles Leclerc che ha fatto segnare il miglior tempo nella prima e unica sessione di prove libere: 1:21.943 per il monegasco che ha provato anche il nuovo fondo sulla SF-24. Alle spalle di Leclerc le due McLaren di Norris e Piastri staccate di mezzo secondo, che sulla carta dovrebbero essere favorite e che hanno un vantaggio di +24 sul team di Maranello che ha piazzato Sainz al quarto posto. Alle spalle di rosse e papaya ci sono Tsunoda, Bottas, Stroll, Russell, Albon, Hamilton decimo, più indietro il campione del mondo Max Verstappen.

Segui la diretta live delle qualifiche per la Sprint del GP del Qatar di F1 dalle 18.30

