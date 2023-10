Ultimo aggiornamento 07-10-2023 15:28

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Qualifiche Sprint Race Gp Qatar, F1 Mondiale 2023

Circuito di Losail, 7 ottobre 2023 – A un passo, 3 per la precisione dal diventare campione del mondo per la terza volta di fila. Sarà un sabato particolare per Max Verstappen. L’olandese volante della Red Bull oggi può conquistare il Mondiale di F1 matematicamente nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar. Ma prima ci sono le qualifiche, ovvero gli Shootout dove Max arriva già forte della pole conquistata ieri per la gara di domenica.

La Ferrari invece cerca di invertire il trend di un week end non partito benissimo, ieri Sainz eliminato già in Q2 e Leclerc 5° alla fine delle qualifiche ma solo grazie alla cancellazione dei tempi delle due McLaren per track limits. Appuntamento alle 15.20 per gli Shootout (spostati di 20 minuti su richiesta dei piloti che hanno avuto diritto a una sessione extra di libere) e alle 19.30 per la Sprint Race con la diretta live di Virgilio Sport.