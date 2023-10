F1, GP Qatar: Ferrari e il caso track limits, Vasseur preoccupato e polemico. "Potevano pensarci prima di omologare la pista"

Max Verstappen conquista senza troppe sorprese la pole e si appresta ad archiviare la formalità della conquista del terzo titolo mondiale in F1 in quel del GP del Qatar, dove oggi si sono svolte le sessioni di prove libere e qualifiche.

Ma intanto scoppia un caso legato ai track limits, un problema annoso e che è stato evidenziato ulteriormente dalle condizioni di una pista, quella di Losail, dove l’aderenza non è al massimo e i rischi di andare fuori dai cordoli sono evidenti. E a sollevare la questione ci ha pensato la Ferrari.

Come sappiamo, la giornata della 17esima tappa del Mondiale di F1 2023 si è aperta con le FP1 che subito hanno fornito ai team e ai piloti un primo impatto con le condizioni della pista di Losail, contraddistinta da un basso grip, dal vento ed anche dalla sabbia sul tracciato. Ad ottenere il miglior tempo un Max Verstappen che potrebbe conquistarsi il terzo titolo iridato già nella giornata di domani (laurearsi campione del mondo il sabato è un caso non certo così frequente nella F1).

Dietro all’indomabile pilota della Red Bull si sono piazzate le due Ferrari, rispettivamente di Carlos Sainz, a 0,344 millesimi di secondo, e Charles Leclerc, a 481 millesimi. Questo nonostante i timori di una pista che potrebbe mettere in croce le SF-23 in termini di stabilità aerodinamica.

In qualifica, che si è disputata nella stessa giornata, le rosse non hanno ripetuto lo stesso exploit: oltre al miglior tempo di Verstappen, che si è aggiudicato quindi la pole (la decima quest’anno, la prima in carriera nel GP di Qatar) davanti a George Russell che scatterà anch’egli dalla prima fila, la miglior Ferrari piazzata è quella di Leclerc.

Il monegasco partirà dalla terza fila, quinto nella lista dei tempi: tra l’altro inizialmente il piazzamento era il settimo, ma dopo la penalizzazione di Lando Norris per mancato rispetto dei limiti di pista (stesso destino per il compagno di squadra in McLaren Oscar Piastri), Leclerc ha scalato in alto di qualche posto, mentre per quanto riguarda la coppia della scuderia di Woking Norris partirà decimo e Piastri sesto.

Beffa invece per Sainz, uscito in Q2 non andando oltre il 12esimo tempo, così come Sergio Perez, 13esimo e caduto anch’egli sotto la scure dei track limits.

Verstappen intanto è pronto a chiudere i conti per questa stagione in casa Red Bull dopo la vittoria del titolo Costruttori da parte della scuderia in Giappone. Il pilota ha commentato a Sky Sport:

Abbiamo la pole e voglio vincere la Sprint, ma cerchiamo di avere una buona giornata sabato. La vettura è veloce e ovviamente domani ci saranno condizioni diverse e sarà difficile preparare le gomme per farle funzionare bene con la sabbia che ci ritroviamo in pista. E’ un grande inizio di weekend, la macchina sta andando bene e non potevo sperare qualcosa di meglio”.

“Questo è un grande inizio di weekend per noi anche non è stato facile con il nuovo asfalto che deve ancora gommarsi . Il grip è piuttosto altalenante perché si slitta parecchio rischiando di sbandare con il posteriore, però sono molto contento della pole ed è stata una grande giornata per noi.

Russel ha affermato alla fine della sua qualifica:

Ma a far discutere è, ancora una volta, la vexata quaestio dei track limits. Il team principal della Ferrari Frédéric Vasseur ha tuonato nella sua intervista concessa dopo le qualifiche a Sky Sport:

“Non è un gran bello spettacolo per le TV vedere che due tempi vengono cancellati per i track limits, e la cosa non è stata bella da assistere nemmeno dal muretto. Diventa una situazione difficile da gestire anche per noi. Sapevamo già in precedenza che il Qatar poteva essere così: lo era due anni fa e immaginavamo che sarebbe stato così anche oggi.

La mia preoccupazione è anche per la gara perché anche le folate di vento renderanno molto difficile per i piloti di gestire quei 5 cm in cui devono rimanere entro i limiti della pista”.