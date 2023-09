F1 Gp Giappone diretta LIVE dal circuito di Suzuka

Cronaca in diretta

Si corre sul Suzuka International Racing Course. Sono previsti 53 giri, per 307.741 km complessivi.

Alle sue spalle si sono infilate entrambe le McLaren, tornate molto competitive dopo qualche gara di down. Oscar Piastri ha battuto Lando Norris per una manciata di millesimi (35 per l'esattezza).

La Ferrari schiera invece Charles Leclerc in quarta piazza (ma a quasi 7 decimi dal leader) e Carlos Sainz in sesta (a quasi un secondo). Nel mezzo, l'altra Red Bull di Sergio Perez. Mentre le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell scatteranno dalla settima e ottava posizione.

Safety Car in pista! Problemi per entrambe le Alfa Romeo. Zhou e Bottas hanno riportato danni all'anteriore a causa di un contatto nelle retrovie con la Williams di Albon, e ci sono molto detriti sull'asfalto.

C'è stato anche un contatto tra Hamilton e Perez, che ha chiuso la porta al pilota della Mercedes all'ingresso di curva 1. Le monoposto sembrano però in condizione per proseguire la corsa, mentre rientrano ai box Albon e le due Alfa Romeo per cambiare l'ala anteriore.

Ai box anche Sergio Perez. La sua Red Bull deve cambiare l'ala anteriore, e ne approfitta per montare anche gomma bianca e allungare così il suo stint iniziale. Nel frattempo arriva anche un team radio per Hamilton: sembra ci sia un piccolo danno alla monoposto, per ora comunque gestibile. Vedremo quando ricomincerà la gara vera!

GIRO 5. Alonso, protagonista di un'ottima partenza, mette subito pressione su Sainz. Intanto è battaglia tra le Mercedes! Russell supera Hamilton per un istante, poi Lewis si riprende la posizione ri-attaccando in fondo al rettilineo.

La Formula 1 torna a scaldare i motori e lo fa col GP del Giappone, sedicesimo appuntamento della Stagione 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (374 pt.) Sergio Perez (224 pt.) Lewis Hamilton (180 pt.) Fernando Alonso (170 pt.) Carlos Sainz Jr (142 pt.) Charles Leclerc (!23 pt)

Max Verstappen si è preso di forza la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2003 di Formula 1. L’olandese della Red Bull, come successo fin qui in tutto il week end nelle libere, ha dominato anche la sessione di qualifica davanti alle due McLaren di Piastri e Norris. Seconda fila per la Ferrari di Leclerc, terza fila per Perez e Sainz. Quarta fila per le Mercedes di Hamilton e Russell. A chiudere la top ten l’idolo di casa Tsunoda con AlphaTauri e Fernando Alonso con Aston Martin.

F1 GP Giappone 2023, la griglia di partenza

Il Gran Premio del Giappone si corre sul Circuito di Suzuka. Sono previsti 53 giri. Partenza in programma alle 7.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1a Fila 1. Max Verstappen

Red Bull 2. Oscar Piastri

McLaren 2a Fila 3. Lando Norris

McLaren 4. Charles Leclerc

Ferrari 3a Fila 5. Sergio Perez

Red Bull 6. Carlos Sainz

Ferrari 4a Fila 7. Lewis Hamilton

Mercedes 8. George Russell

Mercedes 5a Fila 9. Yuki Tsunoda

AlphaTauri 10. Fernando Alonso

Aston Martin 6a Fila 11. Liam Lawson

AlphaTauri 12. Pierre Gasly

Alpine 7a Fila 13. Alex Albon

Williams 14. Esteban Ocon

Alpine 8a Fila 15. Kevin Magnussen

Haas 16. Valtteri Bottas

Alfa Romeo 9a Fila 17. Lance Stroll

Aston Martin 18. Nico Hulkenberg

Haas 10a Fila 19. Guanyu Zhou

Alfa Romeo 20. Logan Sargeant

Williams