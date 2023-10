F1, Gp Qatar sul circuito di Losail: info, orari e dove vederlo in diretta tv e streaming

Max Verstappen è a un passo dal terzo titolo consecutivo: i dettagli del tracciato, il programma e gli orari della diciassettesima tappa

06-10-2023 11:24

Il week end dove Max Verstappen diventerà campione del mondo di F1 per la terza volta. Diciassettesima tappa del mondiale di Formula 1 2023. Si corre il Gran Premio del Qatar, con esattezza a Doha, sul circuito di Losail dove il circus torna dopo un anno di assenza.

A partire da venerdì 6 ottobre, le Ferrari di Sainz e Leclerc scenderanno in pista per le prove libere e le qualifiche; domani, invece, sarà il momento delle qualifiche sprint e della Sprint Race che potrebbe laureare appunto Verstappen campione del mondo. Infine, domenica 8 ottobre, alle 19 ci sarà la il Gp del Qatar.

GP Qatar, dove vederlo in diretta tv e streaming

Tutto pronto per il Gran Premio a Losail in Qatar. La gara sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su Sky Sport F1, al canale 207, su Sky Sport Uno, al canale 201, e infine su Sky Sport 4K, al canale 213. Invece, sarà possibile seguire la sfida anche in streaming su SkyGo e NOW scaricando l’applicazione su pc, smartphone o tablet. La gara di domenica sarà mandata in onda in chiaro e in replica su Tv8.

Gara: GP Qatar 2023 – Circuito di Lusail

GP Qatar 2023 – Circuito di Lusail Data e orario: domenica 8 ottobre ore 19:00

domenica 8 ottobre ore 19:00 Diretta tv: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K Diretta streaming: SkyGo, Now

Le caratteristiche del tracciato e i precedenti

I piloti di Formula 1 tornano a sfrecciare sul circuito di Lusail dopo un anno di assenza. Nel Gran Premio disputato nel 2021, a salire sul podio più alto era stato Lewis Hamilton con la Mercedes, seguito da Max Verstappen e Fernando Alonso. Le Ferrari di Sainz e Leclerc chiusero la gara rispetivamente al settimo e all’ottavo posto.

Il circuito è lungo 5.419 metri ed è caratterizzato da curve molto veloci e da decisivi cambi di pendenza. Inoltre, la pista si distingue per i lunghi rettilinei, di cui il più lungo misura 1.068 metri, oltre che per l’asfalto abrasivo che metterà a dura prova gli pneumatici delle monoposto. I piloti dovranno percorrere un totale di 57 giri.

Gp Qatar: Verstappen sarà campione del mondo

Anche se i numeri parlano ormai chiaro, nel weekend del GP in Qatar, potrebbe arrivare la vittoria concreta di Max Verstappen del Mondiale di Formula 1 2023. Sguardo alla classifica, il pilota olandese dista solo tre punti dal terzo titolo consecutivo, che potrebbero arrivare già nella giornata di sabato, in occasione della Sprint Race, dove gli basterà arrivare almeno sesto.

Per il resto la Ferrari cerca conferme dopo la buona gara di Monza, l’esploit di Singapore con il successo di Sainz, e la corsa scialba il Giappone. Le rosse sono in lotta con la Mercedes per il 2° posto nel Mondiale Costruttori ma in Qatar dovranno guardarsi dalle McLaren che dopo un inizio di stagione disastroso si stanno confermando seconda forza nelle ultime gare.

GP Qatar, gli orari del weekend a Lusail

Di seguito, gli orari del weekend a Lusail in Qatar: