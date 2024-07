F1 Gp Silverstone qualifiche diretta LIVE: prove libere 3 bagnate, si riparte dopo la bandiera rossa

Ultimo aggiornamento: 06-07-2024 12:48

Circuito Silverstone, 6 luglio 2024 – Il week end del Gran Premio di Gran Bretagna entra nel vivo con la terza sessione di prove libere e soprattutto le qualifiche che decreteranno la griglia di partenza della gara di domani. Grande attesa per la McLaren in gran spolvero che punta decisamente alla pole, Norris dovrà fare i conti con Verstappen con cui ha un conto in sospeso. La Ferrari proverà a inserirsi ma le premesse non sono delle migliori.

Segui le prove libere 3 del Gran Premio Silverstone di F1

Abbonati qui a Now-TV per vedere la F1 in diretta streaming