Ultimo aggiornamento: 05-07-2024 12:46

Circuito Silverstone, 5 luglio 2024 – Il week end del Gran Premio di Gran Bretagna si apre con la prima sessione di prove libere in un fine settimana classico per la F1 nella terra di Albione, senza Sprint Race e quindi ben 3 free practice. Ferrari a caccia della velocità perduta mentre Norris e Verstappen torneranno a incrociare le traiettorie in pista. Dalle 13.30 le fp1, poi nel pomeriggio alle 17 le fp2.

Segui le prove libere 1 del Gran Premio Silverstone di F1

Abbonati qui a Now-TV per vedere la F1 in diretta streaming