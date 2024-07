F1, Briatore vuota il sacco su crisi Ferrari, ingaggio Hamilton e Sainz in Alpine. Ma Ecclestone gli dà del bandito

Flavio Briatore da poco tornato in F1 dalla porta principale con un ruolo esecutivo in Alpine parla a 360° della crisi Ferrari, dell'arrivo di Hamilton nel 2025 e si sbilancia sulla trattativa con Carlos Sainz

Da una parte la crisi della Nazionale Italiana di calcio fallimentare a Euro 2024, dall’altra la crisi della Ferrari che si è persa dopo la vittoria di Monaco, deludente in Canada, Spagna e Austria. Flavio Briatore non si risparmia, come suo solito, nel dare giudizi dopo il ritorno in prima linea in Formula 1 con Alpine. E non lesina di dire la sua anche sull’ingaggio da parte di Maranello di Lewis Hamilton mentre si sbilancia per la prima volta sulle “sue” trattative per portare Carlos Sainz nel team francese.

Briatore, non solo Spalletti e Allegri, ne ha anche per la Ferrari

Un fiume in piena, in linea col personaggio. Flavio Briatore è stato protagonista di una lunga intervista a ‘La Politica nel pallone‘ su Radio Rai dove ha vuotato il sacco a 360°. Da sempre grande tifoso della Juventus e appassionato di calcio (ha anche avuto un club in passato, il Queens Park Rangers) Briatore ha parlato senza peli sulla lingua del flop della Nazionale Italiana a Euro 2024.

Ma c’è un’altra nazionale, colorata di rosso su quattro ruote che nell’ultimo mese è andata in crisi. Stiamo ovviamente parlando della Ferrari caduta in un vortice di prestazioni e di risultati proprio dopo la vittoria di Leclerc a Monaco e con l’introduzione del nuovo pacchetto aerodinamico che invece ha reso peggiore la SF-24. Briatore dice la sua sul rendimento del cavallino rampante:

“La Ferrari è partita fortissimo a inizio stagione, è normale che gli altri abbiano avuto uno sviluppo maggiore a stagione in corso. Se tornerà a vincere prima l’Italia o la Ferrari? Spero la Ferrari visto che il Mondiale di F1 si disputa ogni anno, inoltre una rossa che vince è un bene per tutta la F1 con una ricaduta positiva per tutto il circus“.

Briatore al veleno su Hamilton in Ferrari: “Conta la macchina”

A domanda risposta, Briatore ha detto la sua anche sul colpo dell’anno, per alcuni del secolo, l’ingaggio di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal prossimo anno. L’ex team principal della Benetton Ford vittoriosa dei primi due mondiali di Michael Schumacher non le manda a dire: “L’arrivo di Lewis Hamilton è importante, i piloti contano sempre, però contano quando hanno una macchina che possono guidare…“

F1, Sainz in Alpine, Briatore fa endorsement

Flavio Briatore da oramai un paio di settimane è tornato in F1 dalla porta principale col ruolo di “Executive Advisor” di Alpine. “Nel 2026 vincerò le gare” dichiara senza mezzi termini il manager italiano che interrogato sulla clamorosa operazione di mercato piloti che lo vede interessato a prendere Carlos Sainz dalla Ferrari ammette: “Vedremo nei prossimi giorni… c’è questo pilota che incredibilmente è ancora libero… noi faremo il possibile per averlo in squadra ma c’è tanto interesse. Alonso? No, lui è in Aston Martin, che ha fatto un mucchio di errori nonostante gli investimenti di Lawrence Stroll, infatti noi stiamo andando a punti proprio per gli sbagli di Aston Martin”.

Fonte: Imago

Ecclestone su Briatore in Alpine: “Serviva un bandito tra gli angeli”

Un altro che non si tira indietro nel dare giudizi senza peli sulla lingua è sicuramente Bernie Ecclestone. L’ex padre padrone della F1 ha svelato un retroscena sull’arrivo di Briatore al capezzale del team Alpine: “Ho parlato con il capo della Renault Luca de Meo. Su Briatore abbiamo subito convenuto che solo un uomo d’azione, un bandito tra gli angeli, poteva essere d’aiuto in una situazione così confusa. Ci sono già abbastanza santi nel Circus” le parole di Ecclestone al media svizzero Blick riportate dal sito Formula Passion.