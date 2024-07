F1, Gp Silverstone: info, orari, dove vedere il Gran Premio di Gran Bretagna in diretta tv e streaming

A Silverstone 12° appuntamento del Mondiale di F1: per la Ferrari sarà un esame dopo le ultime prove deludenti. Continuerà il duello Norris-Verstappen dopo il botto dell'Austria. Dove seguire prove, qualifiche e gara in diretta tv

Il calendario della Formula 1 prosegue senza sosta, con il Circus che si appresta a disputare la terza gara consecutiva. Dopo le tappe al Montmelò di Barcellona in Spagna e al Red Bull Ring in Austria, la tripletta europea si chiude, per ora, con la Gran Bretagna dove si corre il Gp di Silverstone. Dove assisteremo alla “rivincita” tra Max Verstappen e Lando Norris dopo lo scontro di domenica scorsa e dove si spera la Ferrari possa ritrovare velocità e prestazioni dopo le ultime prove un po’ incolore. Vediamo insieme tutti gli orari, gli appuntamenti e le dirette tv del week end inglese di F1.

Silverstone, si rinnova il duello Norris-Verstappen

Con questa dodicesima gara, il Mondiale arriva al giro di boa, con Max Verstappen saldamente al comando della classifica ma con un clima teso dopo lo scontro con Norris in Austria. Per la Ferrari, Silverstone rappresenta l’ennesima prova d’appello soprattutto dopo l’insoddisfacente performance del pacchetto di aggiornamenti introdotti nelle ultime gare. Da tenere d’occhio anche la Mercedes, reduce dal successo un po’ “fortunato” e inatteso con Russell.

Dopo quanto visto nel GP d’Austria a Spielberg la scorsa settimana, Max Verstappen e Lando Norris scenderanno in pista a Silverstone con il dente avvelenato. L’incidente tra i due, che ha infiammato il duello già acceso in Spagna, è costato a entrambi uno pneumatico. L’olandese è riuscito a ripartire, mentre il britannico è stato costretto al ritiro. Ora, il duello si sposta in casa di Norris, dove entrambi i piloti sono determinati a riscattarsi e a dare spettacolo nel GP di Silverstone.

Gp Gran Bretagna, esame Ferrari: Vasseur ottimista

Mentre McLaren e Mercedes hanno registrato un netto miglioramento, la Ferrari invece ha mostrato segni di difficoltà al di là del podio fortuito di Sainz in Austria. Dopo un inizio di stagione promettente, culminato con le vittorie in Australia con Carlos e a Monaco con Leclerc, sembrava che la scuderia di Maranello avesse trovato la strada giusta. Tuttavia, i risultati e la performance dal Canada in poi hanno deluso specie con il pacchetto di aggiornamenti che non ha funzionato come previsto.

Nonostante queste preoccupazioni, a Maranello c’è la determinazione di riprendersi e proseguire al meglio il Mondiale. Il Team Principal Frederic Vasseur ha espresso un cauto ottimismo: “Silverstone è uno degli appuntamenti più tradizionali del campionato, insieme a quello d’Italia. La pista presenta curve ad alta velocità che premiano le vetture e i piloti migliori. Sono sicuro che i nostri ingegneri abbiano lavorato bene, creando un pacchetto aggiornamenti che ci darà maggior carico aerodinamico. Ora dobbiamo essere noi a estrarre il massimo dalla SF-24, mettendo Charles e Carlos nelle migliori condizioni per brillare in qualifica e lottare per punti pesanti la domenica”.

Gp Silverstone, dove vederlo in diretta tv e streaming

Il Gran Premio di Gran Bretagna, in programma nel weekend compreso tra il 5 e il 7 luglio, sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, con particolare riferimento al canale 207, dedicato alla Formula 1. Sarà possibile seguire il Circus anche in streaming, su Sky Go e NOW. Su TV8, invece, verranno trasmesse in differita le qualifiche e la gara. Di seguito, il programma completo:

Venerdì 5 luglio

Prove libere 1 ore 13:30

Prove libere 2 ore 17

Sabato 6 luglio

Prove libere 3 F1 ore 12:30

Qualifiche ore 16 (differita alle 19:45 su TV8)

Domenica 7 luglio