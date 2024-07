F1, Ferrari: per Leclerc e Sainz straordinari al simulatore, Vasseur minimizza ma a Silverstone si corre ai ripari

La Ferrari le prova tutte per tornare a lottare per la vittoria dopo le ultime prestazioni difficili: Leclerc e Sainz sono tornati a Maranello prima di partire per Silverstone. Ecco le contromisure studiate dalla rossa

La F1 non aspetta nessuno. Anche se ti chiami Ferrari. Nemmeno il tempo di archiviare le polemiche per l’incontro-scontro tra Verstappen e Norris in Austria che il circus si sta già spostando oltre Manica per il Gran Premio di Silverstone che chiuderà un tour de force di tre gare in altrettante domeniche. La Ferrari è ancora alla ricerca di se stessa, di quella monoposto non perfetta ma efficace che poco più di un mese fa conquistava il Principato di Monaco con Leclerc prima di entrare in una spirale di crisi che l’ha sbalzata a quarta forza del Mondiale.

Ferrari: “Qui Maranello, abbiamo un problema… forse più di uno”

I problemi della Ferrari sono emersi in seguito all’introduzione dei nuovi aggiornamenti. Sainz e Leclerc hanno specificato più volte come il nuovo pacchetto funzioni, solo non come dovrebbe nelle curve ad alta velocità; ed è lì che si verifica il bouncing. Gli aggiornamenti sulla SF-24 hanno portato più carico, che era quello che mancava alla Ferrari. Carico maggiore che però ha portato l’effetto chiamato bouncing.

Quando nel 2022 c’è stato l’ultimo cambio regolamentare con il ritorno all’effetto suolo, per un lungo periodo, la Mercedes ne soffriva tantissimo, ma un po’ tutte le nuove F1, si è parlato di effetto porpoising, vale a dire il saltellamento della monoposto. Sinonimo è il bouncing in cui a far sobbalzare la monoposto è il contatto del fondo con le disconnessioni dell’asfalto che va a creare, appunto, un rimbalzo verso l’esterno della vettura, poi nuovamente schiacciata verso il suolo dal suo carico aerodinamico.

F1, le parole di Vasseur: “Non si torna indietro sulla SF-24

I miglioramenti apportati da McLaren e Mercedes hanno costretto la Scuderia a rivedere e analizzare i propri aggiornamenti , perché sebbene affermino di aver lavorato e di aver fatto passi avanti, ciò non si riflette in pista, dove è dove bisogna vederlo. In Austria sono andati un po’ meglio che in Spagna e, soprattutto, in Canada, ma non basta.

Nelle parole e nelle analisi del team principal Frederic Vasseur la convinzione, ancora, di essere sulla strada giusta. A Silverstone la Ferrari spera di chiudere il back to back to back in calendario nel modo migliore, ma per farlo sa che dovrà continuare a migliorare il suo pacchetto di aggiornamenti: “Per Silverstone non faremo nessun passo indietro. Continueremo a lavorare guardando avanti. Dobbiamo sviluppare quello che abbiamo facendo un lavoro migliore di quello di questo fine settimana” ha dichiarato dopo l’Austria.

“Dobbiamo continuare a lavorare e sviluppare per lottare con entrambe le vetture davanti. Ora dobbiamo lavorare a Silverstone e venerdì avremo due sessioni per preparare bene la vettura. Dobbiamo concentrarci sul futuro. Gli aggiornamenti che abbiamo portato ci hanno fatto recuperare punti di carico aerodinamico e dobbiamo ripartire da lì”.

F1, Leclerc e Sainz a Maranello per lavorare al simulatore

Si fanno gli straordinari in casa Ferrari per uscire dal tunnel di una crisi apparente anche se ancora non conclamata visto che seppur “declassata” a quarta forza del campionato, superata anche dalla Mercedes dopo la McLaren, la rossa di Maranello resta nei distacchi non lontana dai competitor con Sainz comunque non molto distante da Russell e Piastri in Austria e comunque davanti ad Hamilton (prossimo pilota Ferrari e pronto a una nuova avventura nei motori) e Perez.

Per questo motivo i due piloti Carlos Sainz e Charles Leclerc si sono messi a disposizione della squadra per cercare una soluzione. Ieri lo spagnolo, oggi il monegasco hanno svolto un importante lavoro al simulatore tornando a Maranello prima di volare in Inghilterra. Un tour de force nel tour de force per capire meglio i problemi che attanagliano questa SF-24 Evo.

Ferrari, a Silverstone le contromisure della rossa: cosa vedremo

Manca poco a venerdì. Quando la pit lane si aprirà di nuovo. Si corre a Silverstone e la Ferrari corre ai ripari. Secondo quanto riportato da motorsport.com sulla mitica pista inglese il cavallino rampante si presenterà con un diffusore posteriore meno “potente” nella speranza di controllare il bouncing; inoltre ci sarà l’ala posteriore pensata per la pista inglese e quelle modifiche di dettaglio che facevano parte del pacchetto previsto per la pista britannica. E come al solito sarà la pista unico giudice insindacabile per ritrovare una rossa davanti.