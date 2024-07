F1, Hamilton sbarca in MotoGP: il pilota Ferrari vuole comprare il Team Gresini. Quel test con Valentino Rossi

Il futuro pilota della Ferrari Lewis Hamilton è pronto a sbarcare in MotoGP: sarebbe in trattative con Nadia Padovani per rilevare il Team Gresini, la clamorosa indiscrezione e quel crossover a Valencia con Valentino Rossi

Non solo Ferrari. Lewis Hamilton sempre più “italiano”, sempre più nel motorsport e sempre più imprenditore. Secondo alcuni rumors che arrivano dall’Inghilterra il 7 volte campione del mondo di F1, che nel 2025 salirà su una monoposto del Cavallino Rampante, sarebbe in trattativa per acquistare il Team Gresini facendo così il suo ingresso nella MotoGP. Un vero e proprio crossover per il “baronetto” inglese.

Hamilton, non solo Ferrari: Lewis vuole entrare in MotoGP

Secondo quanto riportato dalla testata britannica The Race, Lewis Hamilton sarebbe in trattative avviata con Nadia Padovani (moglie del compianto Fausto Gresini) per l’acquisto del Team Gresini che oramai da diversi anni è una presenza fissa del Mondiale MotoGP e che quest’anno tra gli altri schiera Marc Marquez, praticamente l’Hamilton su due ruote.

Stando a quanto scritto nell’articolo a firma Simon Patterson, “un membro della cerchia ristretta di Hamilton sarebbe stato presente ad Assen, mentre l’attuale pilota Mercedes tramite i suoi rappresentanti esplorava la fattibilità commerciale di prendere il controllo della squadra in un momento chiave nella storia della MotoGP”.

Hamilton ha fiutato l’affare, MotoGP e F1 su binari paralleli

Non è un caso che la MotoGP da pochi mesi sia in fase di acquisizione da parte di Liberty Media, già proprietaria della F1, a condizione che la sua acquisizione sia approvata dalle autorità di regolamentazione della concorrenza, con una decisione prevista entro la fine dell’anno.

In teoria sarebbe un perfetto “crossover” nel caso in cui Liberty volesse convertire parte dell’enorme fanbase della F1 in fan della MotoGP, e perchè no viceversa. Sarebbe perfetto per Liberty se il pilota più famoso della F1, che è un grande amante delle moto ed è un grande fan della MotoGP, fosse coinvolto in modo significativo nella classe regina del Motomondiale.

L’accordo consentirebbe inoltre ad Hamilton di acquisire un’importante risorsa finanziaria con un rischio finanziario minimo per sé, dato che diversi dei suoi sponsor personali e attuali del team Mercedes sono già coinvolti nella MotoGP e potrebbero essere facilmente convinti a sostenere anche la sua nuova iniziativa, con nomi come Petronas e Monster Energy che sono ovvi potenziali partner, dati i loro trascorsi in MotoGP. E magari in futuro gli sponsor della Ferrari.

Hamilton e l’amore per le moto: l’incontro in pista con Valentino Rossi

Lewis Hamilton ha una grande passione per le moto. Oltre alla sua vasta collezione di motociclette, Hamilton è anche un appassionato pilota in pista e in precedenza aveva un accordo con MV Agusta, che produceva moto in edizione limitata che ha contribuito a progettare.

In passato Hamilton ha avuto anche la possibilità di guidare una MotoGP, quando ha scambiato il suo posto con la leggenda della MotoGP Valentino Rossi a Valencia nel 2019, grazie ad alcuni sponsor condivisi. Lewis in quell’occasione aveva guidato la Yamaha M1 di Rossi mentre Valentino salì a bordo della Mercedes W08 F1 di Hamilton. Queste le parole all’epoca del prossimo pilota della Ferrari:

“Ho sempre amato le moto. Quando ero più giovane volevo correre in moto, non in macchina, ma mio padre non me lo permetteva: diceva che erano troppo pericolose! Mi ha portato alle quattro ruote anziché alle due. È stata la scelta giusta perché se avessi corso quando c’era Vale, non avrei avuto così tanto successo”.

Fonte: Getty

Hamilton e lo sport: un vero imprenditore, dalle moto al football

Di certo Lewis Hamilton guadagna tanto, non solo in F1 ma anche con i tanti sponsor che lo accompagnano. Soldi che il pilota ha investito spesso nello sport. E se dovesse davvero entrare in MotoGP non sarebbe la prima volta in uno sport motoristico. E’ stato infatti proprietario della X44, che fino a questa stagione gareggiava nella serie di corse fuoristrada elettriche Extreme E e ha vinto il titolo 2022 con la vincitrice di tappa del Rally Dakar Cristina Gutierrez e il nove volte campione del mondo Rally Sebastien Loeb.