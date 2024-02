David Croft, storica voce della F1 su Sky Sport Uk, ha così commentato il passaggio di Hamilton alla Rossa: “Lewis Hamilton alla Ferrari! Ho sempre pensato che sarebbe accaduto un giorno e finalmente sembra stia per arrivare, nel 2025. Una mossa da terremoto così come quando Hamilton firmò per la Mercedes e come allora non vedo aspetti negativi. Ma, wow, indubbiamente il più grosso colpo di mercato, nel giorno in cui chiude quello calcistico”.