F1, Ferrari, pazza idea Hamilton: è il sogno di Elkann, accordo vicino?

Bomba di mercato in F1: a partire dal 2025 Lewis Hamilton potrebbe approdare in Ferrari per far coppia con Leclerc. Questo il motivo dietro lo stallo per il rinnovo di Sainz?

01-02-2024 09:46

La notizia è quella che in gergo è etichettata come bomba. Già, perché a partire dal 2025 la Ferrari potrebbe avere una coppia di piloti da sogno: Charles Leclerc, fresco di rinnovo, e Lewis Hamilton. Sì, proprio lui: il sette volte campione del mondo di F1. Pazza idea? Di più, visto che le parti sarebbero già in una fase avanzata della trattativa.

F1, il mercato s’infiamma: Hamilton pronto a vestirsi di rosso Ferrari?

A svelare l’operazione Hamilton-Ferrari è stata la testata Formu1a.uno, poi ne ha parlato anche Il Corriere della Sera. Ecco dunque spiegati i motivi dello stallo per il rinnovo di Carlos Sainz, che ha il contratto in scadenza nel 2024, mentre la scuderia di Maranello ha blindato Leclerc con un biennale più un’opzione per altri due anni. Le voci di mercato si rincorrono, questo lo scenario: Sainz disputerà l’ultimo Mondiale col Cavallino per poi lasciare spazio a King Lewis, che, a sua volta, nel 2023 aveva prolungato di un anno il contratto con la Mercedes con opzione per un’ulteriore stagione. Hamilton avrebbe quindi la possibilità di cambiare team al termine del 2024.

Hamilton alla Ferrari per l’assalto Mondiale: il sogno di Elkann

Il Corriere della Sera riferisce che il sogno Hamilton ha sempre affascinato John Elkann, per cui, dopo diverse trattative precedenti mai andate in porto, questa potrebbe essere davvero la volta buona. Con Leclerc ed Hamilton la Ferrari sarebbe pronta a sferrare l’attacco al dominatore Verstappen. Due frecce per riprendersi lo scettro. E per consegnare il nome dell’asso britannico alla storia. Già, dovesse trionfare, Lewis salirebbe a quota otto Mondiali, staccando il mito Michael Schumacher – altra leggenda Ferrari – fermo a sette. L’intesa, come riportano le testate che hanno lanciato la notizia, sarebbe già in fase avanzata.

Ferrari, le prossime settimane decisive per l’affare Hamilton?

La Rossa ha puntato forte su Leclerc, che ha chiuso l’ultima stagione al quinto posto. Ancora un’annata deludente per la Ferrari, chiamata al riscatto e a ridurre il distacco da Red Bull e Mercedes, finita seconda nella classifica costruttori con tre punti di vantaggi sulla casa di Maranello. Per quanto riguarda il futuro e l’affare Hamilton, saranno probabilmente decisive le prossime quattro settimane. Questo perché il team principal Vasseur aveva assicurato il rinnovo dei piloti prima dell’inizio del Mondiale 2024, che scatterà a inizio marzo in Bahrain. Se il prolungamento di Sainz non sarà annunciato, allora sarebbe un segnale importante in vista dell’approdo in rosso di Hamilton a partire dal 2025.