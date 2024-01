F1, Ferrari: rinnovo Leclerc tra misteri, clausole di uscita, incognita Sainz e sfottò Fiorello e Ryanair

Dopo il rinnovo di Charles Leclerc con la Ferrari tanto sospirato sorgono alcuni interrogativi legati alla durata del contratto, ad eventuali clausole sulla competitività della rossa di Maranello. E poi la questione Sainz e gli sfottò di Fiorello e Ryanair

26-01-2024 18:54

Era scontato, era nell’aria, è arrivato. Il rinnovo di Charles Leclerc con la Ferrari è una non notizia proprio perchè previsto da tempo. Solo una questione di tempo, di accordi, di dettagli su un contratto ovviamente complicato da redigere e su mille clausole che il pilota e il Cavallino Rampante hanno dovuto stilare come si fa in questi casi davanti a impegni e stipule onerose.

Dopo l’euforia dell’annuncio, arrivato ieri, a oltre due settimane dalla presentazione della nuova monoposto, sorgono delle domande spontanee, direbbe Lubrano, alle quali il comunicato Ferrari non dà risposta. La durata, innanzitutto, ma anche, oltre l’accordo economico, la presenza o meno di clausole di uscita legate alle prestazioni della rossa andando verso il cambio regolamenti del 2026.

Poi ci sono una serie di questioni più marginali. Ad esempio: e il rinnovo di Carlos Sainz? A che punto è? Il tutto mentre quei mattacchioni di Rynair con la loro politica social da sempre graffiante hanno voluto ironizzare pure sul rinnovo di Leclerc così come ha fatto il mattatore Fiorello nel suo programma Viva Rai 2.

Ferrari e Leclerc insieme ma fino a quando? Il mistero durata

C’è chi dice rinnovo annuale, c’è chi dice fino al 2026, chi addirittura si spinge fino al 2029 ipotizzando un contratto a vita. Ipotesi appunto. Quel che è certo è che Ferrari e Leclerc non hanno reso noto un sacco di cose del loro accordo. E se sul versante pecuniario, si possono capire i perchè, non è invece usuale che non sia stata comunicata la data di scadenza del prolungamento di contratto tra la rossa e il monegasco.

Se lo è chiesto a gran voce anche uno dei decani del giornalismo specializzato in F1 e specificatamente Ferrari, Leo Turrini che ha scritto: “Mai, nella storia almeno recente del Cavallino, era stata annunciata una estensione “pluriennale” del contratto senza indicazione di scadenza. Il sottinteso è logico. La durata dell’accordo è subordinata a condizioni da verificare”.

F1, Leclerc può lasciare la Ferrari se non sarà più competitiva

Il dubbio insinuato da Leo Turrini si traduce in una sola maniera. Charles Leclerc è attaccato alla Ferrari che ha creduto in lui sin dalla giovane età, l’ha inserito nel programma Ferrari Driver Academy, lo ha fatto esordire in F1 con la Alfa Romeo e poi l’ha promosso quasi subito mettendolo al posto di Kimi Raikkonen e al fianco di Sebastian Vettel, due campioni del mondo, tanto per intenderci.

Ma la riconoscenza può essere sì eterna ma senza per forza essere vincolante. Avanza l’ipotesi che Leclerc, insieme al suo manager, Nicolas Todt, figlio di Jean ex team principal dell’epoca d’oro Schumacher, abbiano chiesto di rivedere la questione step by step di pari passo con la crescita della monoposto e della sua competitività. Anche qui tradotto suona un po’ come, Leclerc e Ferrari avanti insieme solo se Ferrari sarà in grado di competere per il titolo. Il pilota, pieno di talento, questo glielo riconoscono tutti, potrebbe alla lunga essere stanco di rivelarsi un talento inespresso.

Ferrari: ora tocca al rinnovo di Sainz, sempre che arrivi

In Spagna il rinnovo di Charles Leclerc ha fatto drizzare le antenne ai tantissimi media che di riflesso hanno sollevato la grana Sainz. Il caso di Charles è già risolto, ora manca quello di Carlos. Il pilota di Madrid, tra l’altro, che ha ottenuto l’unica vittoria della Ferrari nel 2023 a GP di Singapore ora è l’unico col contratto in scadenza nel 2024. Nonostante tutti vedano nel monegasco l’uomo che potrebbe lottare alla pari con Verstappen e riportare il titolo tanto agognato a Maranello, da quando hanno condiviso il box, Leclerc ha vinto tre gare e Sainz due. “Se qualcuno immaginava lo spagnolo come uno scudiero, si sarà imbattuto in un pilota che replica i tempi di Leclerc” scrive As oggi.

E c’è chi addirittura come Giorgio Terruzzi dalle colonne del Corriere della Sera ipotizza una rottura tra le due parti con Ferrari pronta a cercare sul mercato un nuovo pilota per il 2025, con Albon in pole, visto anche il rinnovo, notizia di oggi, di Lando Norris con la McLaren oltre il 2025. Mentre continuano le sirene tedesche per Carlos Sainz che potrebbe volare verso Audi che tornerà dal 2026 al fianco di Sauber-Stake e che proprio una settimana fa ha portato il padre Sainz sernior alla vittoria della quarta Dakar all’età di quasi 62 anni.

Leclerc e Ferrari: gli sfottò di Fiorello e Ryanair

E poi si sa c’è l’immancabile ironia di una Ferrari che gira e rigira non vince da tanti anni. Da quel lontano 2007 con Kimi Raikkonen. Immancabile come l’apporto alla questione in maniera colorita e cinica da parte di Ryanair che ha condiviso l’annuncio dell’account ufficiale della F1 per scrivere: “L’unica cosa che può vincere è un contratto più lungo”.

Alludendo appunto alle chance di vittoria del binomio Ferrari-Leclerc e suscitando più di qualche ripicca dei tifosi della rossa ma sempre in linea con una politica social molto aggressiva, oramai marchio di fabbrica della compagnia di volo low-cost che aveva preso di mira già il monegasco dopo il flop del ritiro nel giro di ricognizione in Brasile.

Ma a metterci il carico da novanta ci ha pensato anche Fiorello. Lo showman siciliano nel corso del suo programma “Viva Rai 2” durante la rassegna stampa, leggendo le notizia del rinnovo di Leclerc con Ferrari ha detto:

“Si parla di Ferrari con il rinnovo del contratto di Charles Leclerc. Per il monegasco accordo pluriennale. Le parole del pilota: “Vogliamo continuare a non vincere insieme”

Tutte le date di presentazione delle monoposto di F1