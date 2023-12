F1, non solo Ferrari: Mondiale 2024, calendario presentazioni nuove monoposto. Mercedes e McLaren, c'è la data

Dopo la Ferrari che ha annunciato che presenterà la nuova monoposto il 13 febbraio anche le altre scuderie stanno ufficializzando la data in cui verranno svelate le macchine per il Mondiale 2024 di Formula 1

27-12-2023 13:30

La nuova Ferrari vedrà la luce martedì 13 febbraio a Fiorano. Il Cavallino Rampante è stata la prima scuderia a ufficializzare la data di presentazione della nuova monoposto che prenderà parte al Mondiale 2024 di Formula 1 che partirà il 2 marzo in Baharain.

Non solo Ferrari però. Una dietro l’altra anche le altre scuderie stanno via via ufficializzando i giorni in cui toglieranno i veli alle vetture per il nuovo campionato del mondo di F1. Subito dopo al rossa ci hanno pensato Williams e Sauber che incredibilmente hanno scelto lo stesso identico giorno. Ma anche Mercedes e McLaren pare abbiano fatto “scopa” con la scelta del giorno, anche se non ancora ufficiale, tutti aspettando la scelta della Red Bull.

Nuova Ferrari 2024, presentazione il 13 febbraio a Fiorano

La nuova Ferrari che parteciperà al campionato Mondiale di Formula 1 2024 vedrà la luce il 13 febbraio del prossimo anno. La scuderia di Maranello è stata la prima scuderia a rendere noto la data per il vernissage della macchina che si spera possa rilanciare le velleità di vittoria del titolo da parte del cavallino rampante ferme purtroppo all’oramai lontano 2007 con Kimi Raikkonen.

La settantesima monoposto del Cavallino dovrebbe vedere la luce un giorno prima di San Valentino con annesso breve shake down. Proprio nel giorno dedicato agli innamorati tutti i controlli del caso sui primi metri della nuovo monoposto che invece andrà in pista seriamente il 15 febbraio per il filming day che da quest’anno ha visto raddoppiare la distanza percorribile: 200km e non più 100.

Fonte: Ansa

F1, Sauber e Williams si marcano: svelate il 5 febbraio

Nel mezzo del passaggio da Alfa Romeo ad Audi, la Sauber che quest’anno è iscritta col nome lunghissimo di Stake F1 Team Kick Sauber, al momento però provvisorio, toglierà i veli alla nuova monoposto il 5 febbraio in un evento che si terrà in Inghilterra. Sarà un momento importante per il team di Hinwil, che tra l’altro dovrebbe presentare una monoposto rivista nelle sue forme, dopo l’arrivo di James Key, giunto lo scorso settembre dopo l’addio alla McLaren, e comunque rivoluzionario rispetto al progetto deludente del 2023 che ha portato solo 16 punti con Bottas e Zohu.

Chissà se si saranno messi d’accordo ma nella stessa giornata anche la Williams svelerà la monoposto del 2024, la prima vettura nata sotto la direzione di James Vowles, accanto a Pat Fry, arrivato recentemente a Grove per arricchire e migliorare il personale tecnico di una scuderia che l’anno scorso ha fatto specialmente con Alex Albon.

F1, Mercedes e McLaren: appuntamento a San Valentino bis

E se la Ferrari toglierà il veli il 13 febbraio, alla viglia di San Valentino, pare proprio che abbiano scelto il giorno della festa degli innamorati, Mercedes e McLaren. Secondo le indiscrezioni raccolte da motorsport.com le due scuderie superblasonate avrebbero indiviato nel 14 febbraio la data per svelare la nuova monoposto 2024.

Insieme a Ferrari e Red Bull, ovviamente si tratta delle monoposto più attese. La Mercedes, 2° nel Mondiale 2023, è reduce da due anni di “vacche magre” dopo aver dominato in lungo e in largo dal 2014 al 2021 (dove Hamilton perse il titolo all’ultimo giro da Verstappen) mentre la McLaren è stata la migliore macchina della seconda parte della scorsa stagione con grandi risultati e tanti podi conquistati da Silverstone in poi.

F1, Mondiale 2024: presentazioni nuove monoposto, il calendario

Scuderia Presentazione Red Bull Mercedes 14 Febbraio? Ferrari 13 Febbraio McLaren 14 Febbraio? Aston Martin Alpine Williams 5 Febbraio AlphaTauri RB Stake F1 Team Kick Sauber 5 Febbraio Haas

F1, test e Mondiale 2024 in Baharain: le date

Ii test invernali scatteranno a Sakhir dal 21 al 23 febbraio. Il circus resterà sulla pista del Shakir dove scatterà il Mondiale 2024 di sabato quest’anno, il 2 marzo in Bahrain

