F1, la nuova Ferrari ha fatto la dieta: la 676 è più leggera. Intanto la McLaren va di fretta, è già online

La nuova Ferrari che verrà svelata il prossimo 13 febbraio sarà più leggera di qualche chilo rispetto alla SF23, quasi al limite di peso. Mentre la McLaren brucia le tappe e sui social svela la nuova livrea del 2024

16-01-2024 20:50

Una cura dimagrante per essere più snella, più leggera ma soprattutto più performante e veloce. A meno di un mese dalla presentazione della nuova Ferrari che vedrà la luce martedì 13 febbraio a Fiorano arriva una nuova indiscrezione sulla rossa che verrà. Che prenderà parte al Mondiale 2024 di Formula 1 che partirà il 2 marzo, di sabato quest’anno, in Baharain.

La nuova Ferrari, al momento ancora etichettata col numero progressivo di telaio 676 dovrebbe andare sotto al limite del peso minimo per la prima volta da quando è stato varato il regolamento delle monoposto a effetto suolo. Intanto c’è chi va di fretta. Come la McLaren che ha già svelato la nuova monoposto. Almeno per quanto riguarda la colorazione. La nuova livrea del team di Brackley è stata già postata online.

La nuova Ferrari alleggerita: la 676 arriverà al limite di peso

La nuova Ferrari che parteciperà al campionato Mondiale di Formula 1 2024 verrà svelata al mondo il 13 febbraio, un giorno prima di San Valentino con annesso breve shake down prima di scendere in pista “seriamente” nei giorni successivi per il filming day in attesa del volo in Bahrain di fine febbraio per i test, gli unici, prestagionali e poi l’inizio del mondiale.

Secondo le ultimissime indiscrezioni raccolte dal decano dei giornalisti specializzati, Franco Nugnes su Motorsport.com, la Ferrari 676 (questo ancora il numero di telaio che contraddistingue la nuovo monoposto di Maranello in attesa della denominazione definitiva) dovrebbe andare sotto al limite del peso minimo. Una importante cura dimagrante dal momento che la SF-23 era circa 6 kg in più rispetto ai 798 kg fissati dalle norme tecniche della FIA.

Sebbene questo non rappresenta una novità in assoluto in F1 visto che la Red Bull è di fatto sempre stata sottopeso potendo così poi giostrare sulle zavorre, lo è una novità per la Ferrari che per la prima volta da quando è stato varato il regolamento delle monoposto a effetto suolo parte già con una monoposto al limite di peso.

F1, Ferrari più leggera ma anche più veloce e più gentile con le gomme

Secondo quanto riportato da Nugnes “la scocca è stata alleggerita, così come la nuova scatola del cambio più stretta per favorire un diffusore più grande. Interventi sono stati fatti anche sui porta mozzi e sul sistema dell’ibrido con una batteria più vicina al peso minimo”. Questo potrebbe tradursi in un notevole vantaggio in termini di tempo sul giro, un paio di decimi anche, e una migliore gestione delle gomme da sempre tallone d’Achille delle Ferrari degli ultimi anni.

La McLaren gioca d’anticipo: svelata la nuova livrea

C’è chi invece ha voluto rompere gli schemi. A sorpresa infatti la McLaren ha svelato con largo anticipo rispetto alla presentazione della nuova monoposto la colorazione della livrea della vettura 2024 che sarà ancora affidata a Lando Norris e Oscar Piastri nel campionato che scatta a marzo in Bahrain.

Non ci sono invece sorprese sui colori della prossima monoposto del team di Woking: papaya che ricorda il colore storico della creatura di Bruce McLaren e antracite-carbonio mentre spariscono le inserzioni azzurre dello scorso anno. Nuova McLaren, le parole di Stella, Piastri, Norris e Brown Andrea Stella, Team Principal della McLaren F1, ha dichiarato: “Dopo una pausa impegnativa e produttiva, ci dirigiamo verso il 2024 con l’obiettivo di continuare il nostro viaggio verso la testa della griglia. L’anno scorso ha permesso al team di gettare solide basi per il futuro attraverso il duro lavoro, l’impegno, lo sforzo e il talento continui. Con i nuovi aggiornamenti delle nostre infrastrutture e il personale in servizio, dobbiamo continuare a elevare i nostri standard e incorporare prestazioni elevate in tutto ciò che facciamo. La livrea 2024 è fantastica e non vedo l’ora di vedere la nostra entusiasmante formazione di piloti composta da Lando e Oscar portare in pista la MCL38 il mese prossimo”. Lando Norris: “Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione, sarà la mia sesta in Formula 1 e spero di portare avanti lo slancio che abbiamo acquisito come squadra alla fine della scorsa stagione per scendere in campo in Bahrein. La nuova livrea è fantastica con l’inclusione di segmenti dei miglioramenti dell’anno scorso, sono sicuro che i fan la adoreranno tanto quanto me. Tutti in fabbrica hanno lavorato incredibilmente duramente in bassa stagione e non vedo l’ora di mettermi al volante della vettura 2024 per sfidare i nostri concorrenti verso la testa della griglia”. Oscar Piastri: “La livrea del 2024 è davvero fantastica e non vedo l’ora di correre con i colori iconici della McLaren per una seconda stagione. Ho creato dei ricordi speciali con la squadra nel mio anno da rookie, assicurandomi due podi e una vittoria nello Sprint. Lavorerò duro insieme a tutta la squadra per portare questi risultati all’inizio della nuova stagione e competere bene con i nostri concorrenti per dare ai tifosi momenti più memorabili”

