F1 Ferrari, Leclerc oltre il danno la beffa: lo sfottò di Ryanair diventa virale, gli offre un biglietto per Lourdes

Ferrari, Ryanair scherza sul momentaccio di Leclerc dopo il ritiro lampo nel Gran Premio del Brasile: "Serve un passaggio per Lourdes?" con chiaro riferimento alla frase del pilota subito dopo il botto di Interlagos

06-11-2023 22:15

Partiva in prima fila, non in pole come Austin e Messico ma quasi, lì di fianco a Max Verstappen. Charles Leclerc non poteva certo immaginare che il Gran Premio del Brasile potesse finire prima di cominciare. Un problema idraulico sulla sua Ferrari SF23, ancora non ben specificato, lo ha fatto sbandare e uscire di pista nel giro di formazione costringendolo al ritiro prima del via.

Una sfortuna gridata dal monegasco sia nel team radio immediato che nelle interviste successive tanto da invocare un pellegrinaggio per se stesso. Detto fatto. Ryanair da sempre molto aggressiva, ironica e sfottente nella comunicazione social si è così presa beffe del pilota ferrarista, ovviamente a suo modo scatenando l’ilarità sul web.

Gp Brasile da incubo per Leclerc, team radio: “Sono sfortunato”

Charles Leclerc è finto a muro nel giro di formazione del Gran Premio del Brasile. Il pilota della Ferrari, come tutti stava scaldando le gomme. Ma ad un certo punto ha avuto un problema all’idraulica che gli ha fatto perdere il controllo della sua SF23. Di fatti la gara è finita ancora una volta prima di cominciare.

Il pilota monegasco ha affidato al team radio con muretto di Maranello tutta la sua disperazione: “Ho perso l’idraulica, ho perso l’idraulica. Perchè sono così sfortunato, perchè sono così sfortunato”.

Ferrari, Leclerc invoca un viaggio a Lourdes

Una volta tornato ai box Charles Leclerc nello spiegare a caldo alla tv quello che era successo si era anche lasciato andare a un’altra frase eloquente sulla sua condizione di Calimero: “Non so dire cos’è successo. Ho perso l’idraulica del volante e le gomme posteriori si sono bloccate. Mi dispiace, fa un po’ male. Forse dovrei fare un viaggio a Lourdes… “.

Leclerc, lo sfottò di Ryanair corre sui social

L’idea lanciata, così come battuta amara, da Leclerc di fare un viaggio/pellegrinaggio a Lourdes non è passata inosservata all’occhio attento dei social media manager di Ryanair. La compagnia aerea low cost dal suo profilo X (ex Twitter) ha lanciato così un post in cui c’era lo screenshot di una carta d’imbarco digitale destinata proprio a Leclerc con destinazione ovviamente Lourdes.

“Serve un passaggio per Lourdes?” dice il tweet. Non casuali nemmeno i dettagli del biglietto elettronico: il tagliando ha l’imbarco prioritario, il posto assegnato è il 16F (il numero di gara di Charles e la F di Ferrari); il codice di riferimento è “1NCID3NT7” che è un modo alternativo coi numeri di scrivere la parola “incidente”; il biglietto indica la possibilità di imbarcare “2 small bags”, ovvero due bagagli piccoli, velato riferimento agli attributi del monegasco… e ancora il QR Code al centro del biglietto non è casuale, sembra che se lo si inquadra con la camera del cellulare, porti a una schermata in cui è possibile visualizzare un video di Leclerc intento a fare un giro al Carlos Pace di San Paolo del Brasile con il gioco F1 23, il videogioco di EA Sports dedicato alla Formula 1. Insomma dei geni.

F1, Ferrari: Leclerc, quanti ritiri anzitempo, quante delusioni

Secondo le statistiche di Leclerc in Ferrari è la 6^ volta che Charles percorre meno di 5 giri in gara. Al di là di incidenti e toccate in partenza, c’è un precedente molto simile per il monegasco. Leclerc si era infatti ritirato dal Gran Premio di Monaco 2021 proprio come ieri in Brasile prima del via per un problema al semiasse della sua Ferrari che era andata a sbattere il giorno prima nel Q3 dopo aver conquistato la pole. In quell’occasione Leclerc aveva scoperto il problema nell’installation lap uscendo dai box per schierarsi sulla griglia di partenza.